«Астеліт» заблокував розсилку SMS політичного контексту

Оператор мобільного зв`язку «Астеліт» заблокував розсилку SMS-повідомлень політичного контексту на своїй мережі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що 15 січня в українських ЗМІ з`явилася інформація про те, що кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО подав до суду на компанію «Астеліт» через розсилку SMS-повідомлень з політичним контекстом.

У компанії «Астеліт» зазначили, що «вкрай здивовані фактом подібної розсилки, оскільки у всіх наших політиках, правилах і контрактах дуже чітко прописано сувору заборону на SMS-розсилки політичного змісту». Проте, як наголошується у повідомленні, «факт справді мав місце» через те, що один з корпоративних абонентів скористався послугою «Масові SMS».

При цьому, за даними прес-служби, «він грубо порушив не тільки правила користування даною послугою, а й умови договору», згідно з яким ця послуга надається. Компанія «Астеліт» за цим фактом вжила ряд негайних заходів: заблокувала розсилку, а також повідомила корпоративного абонента про порушення ним умов договору. Компанія також має намір стягнути штрафні санкції з цього абонента.

«Ми зі свого боку націлені застосувати до абонента суворі санкції за подібні дії, щоб уникнути їх повторення у майбутньому», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, С.ТІГІПКО звернувся до Солом’янського районного суду міста Києва з позовом до компанії "Астеліт" про захист честі, гідності і ділової репутації у зв`язку з розповсюдженням через розсилку SMS-повідомлень недостовірної інформації, яка компрометує його. Позов було подано 13 січня після факту розсилки текстових повідомлень, які містять недостовірну інформацію щодо С.ТІГІПКА.

Національний оператор мобільного зв`язку life:) – обслуговував понад 12 мільйонів абонентів станом на третій квартал 2009 року. Мережа life:) забезпечує покриття території, на якій проживає 94,8% населення країни.