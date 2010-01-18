Україна збільшила виробництво горілки до 42,3 млн. дал

За оперативними даними Департаменту контролю за виробництвом і оборотом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України, в 2009 р. обсяг виробництва горілки зріс на 9,8% і становив 42,3 млн. дал. При цьому її реалізація на внутрішньому ринку збільшилася на 17,5% - до 36,6 млн. дал.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації України.

Згідно з повідомленням, у 2009 році вироблено 26,5 млн. дал спирту етилового, зокрема 25,6 млн. дал спирту етилового ректифікованого, 55,3 млн. дал горілки і лікеро-горілчаних напоїв.

Як зазначається, введення марок акцизного збору нового зразка на горілку і лікеро-горілчані напої зробило неможливим мінімізацію податкових зобов`язань і випуск продукції за економічно необгрунтованими цінами, що привело до збільшення обсягів виробництва горілки.

Окрім цього, на 19,3% зросли обсяги виробництва виноматеріалів виноградних – до 42,5 млн. дал. Також на 0,5% зросло виробництво вин виноградних – до 20,6 млн. дал, на 94,1% - винних напоїв виноградних – до 2,4 млн. дал, на 36% – винних напоїв плодово-ягідних – до 1,5 млн. дал, і на 164,8% вермутів – до 0,6 млн. дал.

Обсяги виробництва вин плодово-ягідних становили 0,4 млн. дал, шампанського та ігристих вин – 5,5 млн. дал, коньяків – 3,1 млн. дал.