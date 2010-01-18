Уряд ввів посаду голови Держслужби геодезії

Кабінет міністрів України ввів посаду заступника голови Державного комітету України із земельних ресурсів – голови Державної служби геодезії, картографії і кадастру, призначивши на неї Володимира КУЛІНІЧА.

Про це говориться в розпорядженнях № 22-р-24р від 13 січня 2010 року, розміщених на урядовому порталі.

Постановою №22-р В.КУЛІНІЧ був звільнений з посади голови Державної служби геодезії, картографії і кадастру у зв`язку з переходом на іншу роботу.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою №1413 від 23 грудня 2009 р. підпорядкував Державну службу геодезії, картографії і кадастру Державному комітету із земельних ресурсів.