Ресурси Януковича вичерпані, Тимошенко доведеться поборотися

Політологи вважають, що електоральні ресурси кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА вичерпані, а Юлії ТИМОШЕНКО для перемоги у другому турі виборів доведеться поборотися за вільний електорат.

Про це експерти сказали в інтерв’ю “Політичній думці”, відповідаючи на запитання: “Які чинники можуть стати вирішальними в результатах другого туру виборів? Чи можна вірити соціологічним службам, які проводили екзит-пол у першому турі і уже визначили переможця другого туру виборів? Чи вдасться ТИМОШЕНКО змобілізувати електорат, який голосував у першому турі за інших так званих демократичних кандидатів?”.

Політолог Віталій БАЛА вважає, що між першим і другим туром виборів кандидати у президенти мають змобілізувати тих виборців, які проголосували за інших кандидатів, і голосуватимуть проти опонента.

“Насправді некоректно навіть після голосування у першому турі питати людей про другий тур. Це про соціологічні дані. Основною технологією кампанії між першим і другим туром буде акумулювання і завоювання тих виборців, які проголосували за інших кандидатів і голосуватимуть проти опонента. Тобто ТИМОШЕНКО має працювати з тими людьми, які б не хотіли, аби до влади прийшов ЯНУКОВИЧ і навпаки”, - зазначив він.

На думку В.БАЛИ, потенційно більше таких виборців, які не хочуть ЯНУКОВИЧА. “І в зв`язку з цим можна говорити про більші шанси ТИМОШЕНКО. Але остаточні результати залежатимуть від того, як власне попрацює ТИМОШЕНКО і її команда в цей період. Переконувати ЯЦЕНЮКА, ТІГІПКА чи ЮЩЕНКА, аби ті вплинули на свій електорат, я би ТИМОШЕНКО не радив. Їй треба безпосередньо працювати з виборцями”, - зазначив політолог.

У свою чергу, політичний експерт Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ вважає, що В.ЯНУКОВИЧ вичерпав свої електоральні ресурси.

“Я погоджуюся з соціологом Іриною БЕКЕШКІНОЮ, яка твердить, що ЯНУКОВИЧ вичерпав свої електоральні ресурси. Він може розраховувати на незначну частину голосів СИМОНЕНКА, ЛИТВИНА і ТІГІПКА. Результати, які показали так звані демократичні кандидати становлять загалом 60%. Тому ТИМОШЕНКО може як мінімум на 40% голосів інших кандидатів розраховувати”, - сказав Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

На його думку, головною інтригою другого туру виборів буде поведінка виборців, які у першому турі голосували за Сергія ТІГІПКА.

“Гадаю, що ТІГІПКО буде старатися будувати свою партію і не дуже допомагатиме іншим, а люди самі ухвалюватимуть рішення, за кого голосувати. Ось тут і буде головна інтрига – кому підуть голоси ТІГІПКА. Різниця між ЯНУКОВИЧЕМ і ТИМОШЕНКО у другому турі буде мінімальною, а з огляду на те, що ЯНУКОВИЧ свої ресурси майже вичерпав, у ТИМОШЕНКО ситуація більш приваблива. ТІГІПКО, до речі, має гарні результати у великих містах, а це люди, які думають самостійно, а отже самостійно голосуватимуть і в другому турі. Як вони проголосують – оце і є головна інтрига. Тому за цих виборців мають поборотися переможці першого туру”, - сказав Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

Водночас політолог Ігор ЖДАНОВ переконаний, що Ю.ТИМОШЕНКО у другому турі має електоральний резерв за рахунок громадян, які не визначились зі своїм вибором.

“Якщо подивитися, за рахунок яких резервів може працювати, наприклад, ТИМОШЕНКО, то це, у першу чергу, явка виборців. У тих 15-ти регіонах, де вона перемогла, порівнюючи з явкою виборців у 2004 році, наприклад, на 10% зараз менше. А це серйозний резерв. У ЯНУКОВИЧА такого резерву немає”, - сказав І.ЖДАНОВ.

За його словами, якщо говорити про соціологічні дослідження, то при тому, що дається перемога В.ЯНУКОВИЧУ, треба пам`ятати, що ще близько 15% громадян не визначилися. “Це великий резерв. І гарний шанс поправити ситуацію обом кандидатам. І залежно від того, хто як попрацює з цим електоратом і матиме переваги”, - вважає І.ЖДАНОВ.

У свою чергу, політолог Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ зазначив, що вихідцям у другий тур президентських виборів потрібно буде переконати електорат С.ТІГІПКА і А.ЯЦЕНЮКА.

“Це надзвичайно важка праця, але тоді можна буде говорити про прогнозовані вибори. Наразі стан речей такий, що виборець буде орієнтуватися за принципом більшого зла. Як правило, поняття більше зло має регіональний характер. ТІГІПКО, наприклад, отримав більше голосів там, де ставлення до “помаранчевих” гірше, ніж до “біло-голубих”. Тобто для того, щоб це змінити, потрібна спеціальна технологія переконання людей. Ми бачимо, що обидва штаби налаштовані на війну, вони себе накручують на подальшу війну і надалі. Тому завоювати у таких умовах виборців, скажімо, С.ТІГІПКА буде важко. Бо вони очікують толерантного ставлення до опонентів”, - сказав М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

Водночас політичний експерт Володимир ЦИБУЛЬКО вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО має об’єднати навколо себе електорат С.ТІГІПКА, А.ЯЦЕНЮКА і А.ГРИЦЕНКА.

“Зараз варто говорити про резерви ТИМОШЕНКО, які можуть привести її до перемоги. Тут є певна особливість, яку варто пам`ятати, що в Україні кампанію не виграють, а програють. У нас не виграє переможець, а програє переможений. Тут ЯНУКОВИЧ ідеальна фігура. Доки він існував, доти в такому забетонованому вигляді існував і його електорат. Від виборів до виборів його електорат залишається сталим. Тому, по-суті, основна робота ТИМОШЕНКО буде не так об`єднати довкола себе, як об`єднати проти ЯНУКОВИЧА. Заяви ТІГІПКА, ЯЦЕНЮКА, ГРИЦЕНКА про те, що вони не агітуватимуть своїх виборців за інших кандидатів несерйозні. Голоси цих кандидатів – це не їхнє завоювання. Вони мають затямити, що вони стали такими своєрідними медіаторами, через яких електорат повчив своїх політиків, в піку ТИМОШЕНКО, в піку ЯНУКОВИЧУ. Але ці голоси не належать ані ТІГІПКОВІ, ані ЯЦЕНЮКУ, бо їхні політичні структури настільки слабкі, що вони не здатні абсорбувати електорат”, - сказав В.ЦИБУЛЬКО.