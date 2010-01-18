Головне на 18 січня

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*** Макропоказники: В Україні в грудні 2009 р. зростання промвиробництва становило 7,4%, в січні-грудні – спад 21,9% – Держкомстат

В Україні зростання промислового виробництва у грудні 2009 року, порівняно з груднем 2008 року, становило 7,4%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України (наголошується, що в подальшому можливе уточнення оприлюднених даних).

За даними Держкомстату, в січні-грудні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, спад промвиробництва становив 21,9%.

У грудні проти листопада 2009 р. зафіксоване зростання на рівні 2,6%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва у грудні 2009 р. проти грудня 2008 р. за галузями становило: у видобувній промисловості – 4,5% (у січні-грудні 2009 р. проти січня-грудня 2008 р. – спад 10,7%), зокрема, у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – зростання 35,1% (спад 17,4%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – спад 9,8% (спад 5,7%).

В оброблювальній промисловості зростання обсягів виробництва у грудні 2009 р., порівняно з груднем-2008, становило 8% (спад 26,6%), зокрема, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано зростання на рівні 1,4% (спад 6,1%).

У легкій промисловості зафіксоване падіння обсягів виробництва на рівні 8,5% (спад 25,9%), зокрема, у текстильній промисловості і виробництві одягу, хутра і виробів з нього – 9,6% (спад 28,1%), у виробництві шкіри, виробів з неї – 4,1% (спад 16%).

У деревообробці і виробництві виробів з деревини, окрім меблів, зростання виробництва у грудні 2009 р. проти грудня-2008 становило 22,1% (спад 24,9%), в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – спад 4,2% (спад 18,8%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки зафіксовано зростання – 13,1% (спад 3,4%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на 17,4% (спад 23,2%), зокрема, у хімічному виробництві – 18,6% (спад 22,8%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 13,6% (спад 24,3%), у виробництві інших неметалічних мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – спад 9,2% (спад 38,4%).

У грудні 2009 р. у металургії і виробництві готових металевих виробів, порівняно з груднем 2008 року, зростання виробництва становило 27,3% (спад 26,6%), у машинобудуванні зафіксовано спад на рівні 2,5% (спад 45,1%), зокрема у виробництві машин і устаткування – спад 7,5% (спад 37,6%), у виробництві електричного, електронного і оптичного устаткування – зростання 7,3% (спад 28,8%), у виробництві транспортного устаткування – спад 3,2% (спад 58%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 8,2% (спад 11,1%).

Довідка УНІАН. В Україні спад промислового виробництва в грудні 2008 року порівняно з груднем 2007 року становив 26,6%, в січні-грудні 2008 року проти аналогічного періоду 2007 року зафіксовано спад на рівні 3,1%.

Спад промислового виробництва за рік до попереднього року до цього востаннє фіксувався 10 років тому – в 1998 році спад становив 1% проти 1997 року.

Найглибший спад річного промвиробництва у незалежній Україні було зафіксовано у 1994 р. – 27,3% проти попереднього року.

Протягом 1999-2007 років в Україні фіксувалося лише зростання річного промвиробництва. Найістотніше зростання промвиробництва за останні 18 років зафіксовано у 2003 році – 15,8% проти попереднього року.

За даними Держкомстату, з моменту оголошення незалежності України індекси промвиробництва (у відсотках до попереднього року) демонстрували наступну динаміку: 1991 р. – 95,2%; 1992 р. – 73,6%; 1993 р. – 92%; 1994 р. – 72,7%; 1995 р. – 88%; 1996 р. – 94,9%; 1997 р. – 99,7%; 1998 р. – 99%; 1999 р. – 104%; 2000 р. – 113,2%; 2001 р. – 114,2%; 2002 р. – 107%; 2003 р. – 115,8%; 2004 р. – 112,5%; 2005 р. – 103,1%; 2006 р. – 106,2%; 2007 р. – 110,2%; 2008 р. – 96,9%.

Фінанси: Курс гривні на міжбанку у січні знизився на 0,7% З початку року на міжбанківському валютному ринку курс гривні знизився на 0,7% – до 8,0480 грн./дол.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, курс продажу наявних доларів комерційними банками України з початку року знизився на 0,95% – до 8,1242 грн./дол.

«У перші робочі дні 2010 року спостерігалося перевищення валютних надходжень від експортних операцій над платежами за імпортними контрактами. Проте активізація розрахунків українських резидентів за зовнішніми борговим зобов`язанням мала вагоміший вплив на курсову динаміку гривні, що привело до підвищення ринкових котирувань долара США», – відзначає в своєму повідомленні Нацбанк.

За даними НБУ, офіційний курс гривні з початку січня знизився щодо основних іноземних валют: до долара США – на 0,22% - до 8,0024 грн./дол., до

євро – на 1,25% - до 11,5923 грн./євро, до російського рубля – на 2,99% - до 2,7191 грн./10 рублів.

Нацбанк нагадує, що на початку січня він підтримав платежі НАК «Нафтогаз України» за зовнішніми контрактами. Крім того, у січні 2010 року Нацбанк провів два цільові аукціони із задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб для погашення ними заборгованості за валютними кредитами, на яких було продано 6,1 млн. доларів і 0,9 млн. швейцарських франків.

Мінфін завтра проведе розміщення ОВДП Міністерство фінансів України завтра проведе розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, до розміщення будуть запропоновані папери з терміном погашення 14 липня 2010 року, 5 жовтня 2010 року і 31 жовтня 2012 року. Номінал облігацій – 1 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, впродовж 2009 року Міністерство фінансів України розмістило ОВДП на загальну суму 74,533 млрд. грн. Средньозважена прибутковість урядових паперів в цілому за рік склала 12,21% (з урахуванням облігацій, випущених з метою докапіталізації комерційних банків і реструктуризації боргу уряду перед Нацбанком України).

У 2009 році Нацбанк здійснив операції з викупу за номінальною вартістю у комерційних банків держоблігацій на загальну суму 34,89 млрд. грн., з яких папери на 29,34 млрд. грн. були монетизовані з метою докапіталізації банків.

Погашення і виплата доходу по ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який за 2009 рік склав 22,450 млрд. грн., зокрема, основний борг – 17,925 млрд. грн., виплата доходу – 4,525 млрд. грн.

ПЕК: «Укрнафта» скоротила видобуток нафти до 2,8 млн. тонн

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія ВАТ «Укрнафта», за оперативними даними, у 2009 році скоротила обсяги видобутку нафти і газового конденсату на 7,6%, порівняно з 2008 роком, до 2 млн. 825,6 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Водночас, у 2009 році «Укрнафта» скоротила об`єми видобутку газу на 6,9%, порівняно з 2008 роком, до 2 млрд. 947,2 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».

У 2008 році «Укрнафта» скоротила видобуток нафти і газового конденсату на 3,3%, або на 103,9 тис. тонн, порівняно з 2007 роком, до 3 млн. 57,2 тис. тонн.

«Укргазвидобування» збільшила видобуток газу на 2,7% Найбільша в Україні газодобувна компанія "Укргазвидобування", дочірня компанія НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, у 2009 році збільшила обсяги видобутку газу на 2,7%, у порівнянні з 2008 роком, - до 15 млрд. 233,1 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У той же час, у 2009 році "Укргазвидобування" скоротило обсяги видобутку нафти і газового конденсату на 2,8%, у порівнянні з 2008 роком, - до 741,2 млн. тонн.

Довідка УНІАН. ДК "Укргазвидобування" – одне з найбільших підприємств з видобутку і переробки природного газу і газоконденсату, яке входить у систему НАК "Нафтогаз України". На компанію доводиться понад 70% здобутого українського газу. Компанія виробляє понад 80% всього пошуковий-розвідувального буріння і близько 66% сейсморозвідувальних робіт в країні.

Виробництво бензину в Україні в 2009 р. збільшилося на 0,8%, дизельного пального – на 6,8% – Держкомстат

Українські нафтопереробні заводи (НПЗ) у 2009 році збільшили виробництво автомобільного бензину на 0,8%, порівняно з 2008 роком, - до 3,257 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням Держкомстату, виробництво дизельного пального в Україні в 2009 році збільшилося на 6,8%, порівняно з 2008 роком - до 3,909 млн. тонн.

Виробництво топкового мазуту в Україні в 2009 році збільшилося на 5,6%, порівняно з 2008 роком - до 2,569 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 році, за інформацією Держкомстату, українські НПЗ скоротили виробництво автомобільного бензину на 22,3%, порівняно з 2007 роком, - до 3,232 млн. тонн. Виробництво дизельного пального в Україні в 2008 році скоротилося на 12,0%, порівняно з 2007 роком, - до 3,651 млн. тонн, а виробництво топкового мазуту в Україні в 2008 році скоротилося на 29,7% – до 2,422 млн. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів, загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанський (ТНК-ВР) і Кременчуцький («Нафтогаз України»), за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного пального.

Ціни на нафту впали до 78 доларів Ціни на нафту на торгах у п`ятницю впали на 1,8%, продемонструвавши падіння п`ятий день поспіль. Останні економічні дані США не змогли надати переконливих ознак того, що відновлення економіки буде протікати досить швидко, щоб стимулювати зростання попиту на енергоносії, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування лютневих ф`ючерсів на легку нафту впали на 1,39 долара - до 78 доларів за барель. Ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE Futures подешевшали на 1,46 долара - до 77,11 долара за барель.

Автопром: Виробництво легкових автомобілів в Україні в 2009 році скоротилося на 83,6%

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, виробництво автобусів в Україні в 2009 році скоротилося на 85,4%, порівняно з 2008 роком, до 1473 штук, а виробництво вантажних автомобілів скоротилося на 78,8% – до 2499 штук.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 році, за даними Держкомстату, виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 5,6%, порівняно з 2007 роком, до 402 тис. штук. Виробництво автобусів в Україні в 2008 році збільшилося на 10,5%, порівняно з 2007 роком, до 10042 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО» (ЗАТ «ЗАЗ»), Корпорація «Богдан» (ВАТ «ЛуАЗ» і ВАТ «Черкаський автобус»), ЗАТ «Єврокари», Корпорація «АІС» (ТОВ «КрАСЗ») та інші.

Надзвичайні ситуації: У Луганську в одній з лікарень стався вибух Сьогодні о 8.50 в Луганську стався вибух у багатопрофільній лікарні №7.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Луганській області, за попередніми даними, вибух стався на 4-му поверсі, у відділі кардіології.

На місці НС працюють рятувальники, 10 одиниць техніки.

Як повідомляють свідки події, внаслідок вибуху з одного боку будинку випало 6 вікон, з іншого боку - фрагмент стіни.

Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає.

Вибух у лікарні в Луганську стався через халатність працівників під час транспортування кисневого балона – Тимошенко

Луганськ. 18 січня. УНІАН. Вибух у луганській міській лікарні №7 стався через халатність під час транспортування кисневого балона.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Луганську заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після засідання спеціальної урядової комісії з розслідування причин і ліквідації наслідків вибуху.

Вона зазначила, що ця причина вибуху була встановлена під час засідання комісії.

«Вибух стався внаслідок недбалого ставлення під час транспортуванні балонів з киснем для реанімаційного відділення лікарні №7. Транспортування цих балонів здійснювали технічні співробітники. Причиною (вибуху) стала просто халатність і непрофесіоналізм під час транспортуванні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вибух стався сьогодні близько 9.00 у п`ятиповерховій будівлі луганської міської лікарні № 7 у відділенні реанімації. В результаті вибуху загинули троє людей.

На території лікарні працюють спецтехніка, рятувальники і психологи МНС, представники правоохоронних органів та інших екстрених служб.

З аварійної будівлі здійснено евакуацію хворих до інших лікувальних установ.

Вибух у лікарні в Луганську стався через халатність техпрацівників– урядова комісія

Луганськ. 18 січня. УНІАН. Вибух у луганській міській лікарні №7 стався через халатність під час транспортування кисневого балона.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Луганську заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після засідання спеціальної урядової комісії з розслідування причин і ліквідації наслідків вибуху.

Вона зазначила, що ця причина вибуху була встановлена під час засідання комісії.

«Вибух стався внаслідок недбалого ставлення під час транспортуванні балонів з киснем для реанімаційного відділення лікарні №7. Транспортування цих балонів здійснювали технічні співробітники. Причиною (вибуху) стала просто халатність і непрофесіоналізм під час транспортуванні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вибух стався сьогодні близько 9.00 у п`ятиповерховій будівлі луганської міської лікарні № 7 у відділенні реанімації. В результаті вибуху загинули троє людей.

На території лікарні працюють спецтехніка, рятувальники і психологи МНС, представники правоохоронних органів та інших екстрених служб.

З аварійної будівлі здійснено евакуацію хворих до інших лікувальних установ.

Кількість жертв вибуху в Луганську зросла до семи Рятувальники витягнули з-під завалів зруйнованої вибухом будівлі Луганської міської лікарні № 7 тіла ще 4 людей. Раніше повідомлялося про трьох загиблих.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської облдержадміністрації.

Таким чином, кількість жертв вибуху зросла до семи осіб.

За інформацією відділу з питань надзвичайних ситуацій Луганської міської ради, на даний момент рятувальникам вдалося дістати з-під завалів жінку. Її госпіталізовано.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 09.00 у п’ятиповерховій будівлі луганської міськлікарні №7, у відділенні реанімації, за попередніми даними, вибухнув кисневий балон.

У результаті вибуху сталося руйнування несучих конструкцій перекриття 5, 4, 3 і 2-го поверхів. На території медзакладу працюють спецтехніка, рятувальники і психологи МНС, правоохоронці та інші екстрені служби. З аварійної будівлі проведена евакуація хворих до інших лікувальних закладів.

На місці вибуху в аварійно-рятувальних роботах беруть участь 80 бійців і 35 одиниць техніки МНС.

За фактом вибуху Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу.