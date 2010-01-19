ЦВК опрацювала 99,78% протоколів комісій

Янукович - 35,36% голосів, Тимошенко – 25,02%

За останніми даними, які надходять до Центральної виборчої комісії, опрацьовано 99,78% протоколів дільничних виборчих комісій, за результатами яких Віктор ЯНУКОВИЧ отримав 35,36% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО – 25,02%. Відповідна інформація розміщена на сайті ЦВК. Наступними за цими двома кандидатами йдуть: Сергій ТІГІПКО – 13,05%, Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,95%, Віктор ЮЩЕНКО – 5,45%, Петро СИМОНЕНКО – 3,55%, Володимир ЛИТВИН – 2,35%, Олег ТЯГНИБОК – 1,43%, Анатолій ГРИЦЕНКО – 1,2%, Інна БОГОСЛОВСЬКА – 0,41%. Не підтримали жодного з кандидатів 2,2% виборців.

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