У Криму оголошено штормове попередження

В Автономній Республіці Крим оголошено штормове попередження на 19-20 січня, передає кореспондент УНІАН.

За даними Головного управління МНС України в АРК, у зв`язку з приходом південного циклону 19-20 січня 2010 р. у Криму очікуються складні погодні умови: сильні опади - дощ з переходом у сніг, сильна ожеледь, налипання мокрого снігу. Крім того, очікується посилення північно-східного вітру до 15-20 метрів на секунду, місцями пориви до 25-30 м/с. Температура повітря вночі 19 січня становила 0-2 градуси тепла, вдень - від 0 до 3 тепла.

При цьому у прес-службі зазначили, що проїзд дорогами Криму і гірськими перевалами - Ангарському і Грушевському - забезпечений.