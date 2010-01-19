ВР подовжила мораторій на продаж землі до 2012 року

Верховна Рада подолала вето Президента України на Закон «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України» «щодо терміну на продаж земельних ділянок).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 366 народних депутатів із 426, зареєстрованих у сесійній залі.

За дане рішення проголосували по 151 народному депутату з фракцій БЮТ та Партії регіонів, 16 народних депутатів із фракції НУ-НС, а також проголосували у повному складі за дане рішення фракції КПУ та Блок Литвина.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку парламент не зміг подолати вето Президента України на закон продовження мораторію на продаж землі, оскільки з фракції БЮТ підтримали дане рішення лише 45 депутатів.

Пізніше заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО запропонував повернутися до розгляду даного питання, і парламент підтримав рішення щодо подолання вето на даний закон.

Цим законом передбачено продовжити мораторій на продаж земель до 1 січня 2012 року.