План з приватизації-2009 виконано на 9%

Фонд державного майна України (ФДМУ) за підсумками 2009 р. перерахував до державного бюджету 793,5 млн. грн., одержаних від приватизації, що становить 9,3% від річного плану.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Фонд держмайна також перерахував до держбюджету 655,2 млн. грн. від оренди держмайна (117,95% від річного плану), а також 431 млн. грн. дивідендів з держпакетів акцій (144,79% від запланованого).

Довідка УНІАН. У Державному бюджеті України на 2009 р. надходження від приватизації передбачені у розмірі 8 млрд. 501 млн. грн., від оренди – 555,5 млн. грн., дивіденди – 297,8 млн. грн.