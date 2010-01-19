ЦВК опрацювала 99,99% протоколів

У Януковича 35,32%, Титошенко – 25,05%

Центральною виборчою комісією опрацьовано 99,99% протоколів дільничних виборчих комісій, за результатами яких Віктор ЯНУКОВИЧ отримав 35,32% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО – 25,05%. Відповідна інформація розміщена на сайті ЦВК. Наступними за цими двома кандидатами йдуть: Сергій ТІГІПКО – 13,05%, Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,96%, Віктор ЮЩЕНКО – 5,45%, Петро СИМОНЕНКО – 3,55%, Володимир ЛИТВИН – 2,35%, Олег ТЯГНИБОК – 1,43%, Анатолій ГРИЦЕНКО – 1,2%, Інна БОГОСЛОВСЬКА – 0,41%. Не підтримали жодного з кандидатів 2,2% виборців.

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