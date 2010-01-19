Головне на 19 січня

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Фінанси: НБУ назвав причини, через які в 2009 році не вдалося досягти інфляції нижче 10% Національний банк України назвав причини, через які в 2009 році, незважаючи на значні обсяги падіння економіки, не вдалося досягти показника інфляції нижче 10%.

“Це відбулось внаслідок проведення стимулюючої фіскальної політики у І половині 2009 року та ефекту переносу від девальвації гривні на ціни, що мала місце як в кінці 2008 року, так і протягом всього 2009 року (за виключенням ІV кварталу 2009 року), - про це йдеться в аналітичній записці, оприлюдненій на сайті Нацбанку.

Підтвердженням цього в НБУ називають те, що базова інфляція протягом року перевищувала річні темпи росту індексу споживацьких цін, хоча її показник в річному вимірі знизився з 21,3% до 14,9%.

Додатковим чинником, який не давав знижуватись інфляції у повній мірі були, високі інфляційні очікування, що генерувались високим ступенем невизначеності у політиці та економіці, в першу чергу пов’язані із значним дефіцитом бюджету та відсутністю джерел його покриття, а також низькими темпами відновлення довіри до банківської системи.

Проте, в Нацбанку зазначають, що впродовж усього 2009 року спостерігалася стійка тенденція до зниження інфляції (з 22,3% до 12,3%).

Основними чинниками цього процесу стали зниження світових цін на товарних ринках, стиснення зовнішнього і внутрішнього попиту, що сформувало значний негативний розрив ВВП вже на початку року.

Додатковими чинниками, стримуючими інфляцію, виступали високий врожай 2009 року, а також адміністративне регулювання окремих цін і тарифів на послуги, що вступало у протиріччя з економічною доцільністю та взятими урядом зобов’язаннями щодо їх встановлення на відповідному рівні. Внаслідок адміністративного утримання цін накопичились структурні дисбаланси, що сформувало відкладену інфляцію в економіці.

У Нацбанку також зазначають, що динаміка монетарних агрегатів впродовж минулого року (грошова маса за рік знизилась на 5,5%) та видатки державного бюджету в другому півріччі мали стримуючий вплив на інфляцію.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, інфляція в Україні в 2009 році становила 12,3% (грудень 2009 року до грудня 2008 року).

Надходження до Фонду гарантування вкладів перевищили 2 млрд. грн. Надходження до Фонду гарантування вкладів України в 2009 році склали понад 2 млрд. грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду.

Згідно з наданою інформацією, сума банківських вкладів до Фонду склала близько 927 млн. грн.

Крім того, з Державного бюджету до Фонду надійшло 1 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк навесні 2009 року із суми перевищення доходів над витратами переказав ці кошти до держбюджету, які, надалі, використовувалися для збільшення коштів, закумульованих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Протягом 2009 р. до Фонду надійшли кошти від ліквідаторів комерційних банків. Їхня сума поки що уточнюється.

При цьому, з Фонду було виплачено понад 1 млрд. грн. гарантованої суми вкладникам п`яти ліквідованих комерційних банків.

Довідка УНІАН. Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 1 січня 2010 року склав 4,303 млрд. грн.

ПЕК: Україна в 2010 році вчасно розраховуватиметься за газ

Віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ переконаний, що на сьогодні немає ніяких сумнівів у тому, що в 2010 році, так само як і в 2009, Україна вчасно розраховуватиметься з Росією за природний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу журналістам.

«До сьогоднішнього дня Україна своєчасно виконувала всі зобов`язання, і у мене немає сумнівів, що так само країна виконуватиме їх і в майбутньому», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Він підкреслив, що рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду про використання 2 млрд. дол. валютних резервів, зокрема для оплати за газ, а також внутрішні ресурси України дозволяють проводити вчасну оплату за газ «в усі наступні місяці».

Крім того, Г.НЕМИРЯ повідомив, що вже найближчими днями в Україну планує прибути технічна місія МВФ для продовження роботи над коректуванням програми співпраці і підготовки нової редакції меморандуму про співпрацю МВФ і України для надання четвертого траншу кредиту.

Як повідомляв УНІАН, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН заявив, що МВФ відновить допомогу Україні після президентських виборів. "Я упевнений, що тільки-но завершиться цей звично невизначений період виборів, буде можливо відновити нормальні відносини", - сказав він.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України» зобов`язана щомісячно направляти ВАТ «Газпром» платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, що наступає за поставками. У разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Дотепер Україна вчасно і в повному обсязі розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.

Україна після виборів отримуватиме газ без проблем - "Газпром" Голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР не бачить проблем із поставками газу до України після президентських виборів у нашій країні. Про це він сказав журналістам у вівторок, передає РІА "Новости".

"Україна повністю платить за газ за контрактом, у повному обсязі. Після виборів ситуація не зміниться, черговий платіж має пройти 7 лютого", - сказав О.МІЛЛЕР.

При цьому він висловив упевненість, що “Україна заплатить у повному обсязі”.

Нагадаємо, проблеми з транзитом газу через Україну виникли в 2009 році. "Газпром" 1 січня 2009 року припинив поставки газу Україні у зв`язку з відсутністю угоди на 2009 рік, 7 січня було припинено транзит до країн Європейського Союзу через територію країни. Відновити його вдалося лише після підписання 19 січня нової угоди між "Газпромом" і "Нафтогазом України".

Передуючі цьому переговори вели прем`єр-міністри Росії та України. “Газпром" і "Нафтогаз України" підписали два незалежних один від одного контракти: про купівлю-продаж на період із 2009 по 2019 рік і про обсяги й умови транзиту газу через територію України на той же період.

Згідно з контрактами, "Газпром" і "Нафтогаз" із 1 січня 2010 року переходять до ціноутворення на газ і формування транзитного тарифу відповідно до європейських стандартів.

24 листопада 2009 року "Газпром" і "Нафтогаз України" підписали доповнення до контракту купівлі-продажу природного газу від 19 січня 2009 року. Відповідно до доповнень, річна контрактна кількість газу на 2010 рік встановлена в обсязі 33,75 млрд. куб. м. Підписаними документами закріплено також відсутність штрафних санкцій за обсягами споживання газу НАК "Нафтогаз України" в 2009 році.

Споживання електроенергії в Україні скоротилося на 8% У 2009 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), скоротилося на 8,7%, або 16,151 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком, – до 169,009 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива та енергетики України.

Згідно з повідомленням, за звітний період обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) скоротився на 9%, або 13,332 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком, – до 134,558 млрд. кВт/год.

У грудні минулого року споживання електроенергії кінцевими споживачами зросло на 9,7%, порівняно з груднем 2008 року, – до 13,302 млрд. кВт/год.

У 2009 році промислові підприємства скоротили споживання електроенергії на 16,8%, або 12,902 млрд. кВт/год., – до 64,110 млрд. кВт/год., транспортні підприємства – на 15,7% – до 8,403 млрд. кВт/год., комунально-побутові споживачі – на 3,8% – до 17,769 млрд. кВт/год.

Водночас, обсяги споживання електроенергії населенням за вказаний період зросли на 7,4%, або 2,374 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком, – до 34,292 млрд. кВт/год.

Дещо збільшили споживання також сільгосппідприємства – на 1,6%, або 52,6 млн. кВт/год., – до 3,338 млрд. кВт/год.

Загалом частка промисловості в загальному обсязі споживання електроенергії в Україні, порівняно з 2008 роком, скоротилася з 52,1% до 47,6%, населення – зросла з 21,6% до 25,5%.

Довідка УНІАН. У 2008 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), скоротилося на 0,5%, порівняно з 2007 роком, – до 185 млрд. 187 млн. кВт/год. Споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) скоротилося на 0,6%, або 4 млрд. 876,8 млн. кВт/год., – до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/год.

Гральний бізнес: Кабмін пропонує призупинити ліцензування гральних закладів

Кабінет міністрів України пропонує призупинити ліцензування діяльності з організації тоталізаторів, гральних закладів, організації і проведення азартних ігор до ухвалення закону, який регулюватиме сферу грального бізнесу.

Це передбачено проектом закону №5522 від 18 січня 2010 р., текст якого розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Крім того, проектом закону пропонується призупинити дію норми про терміни видачі ліцензії для проведення азартних ігор (окрім випуску і проведення лотерей) також до ухвалення відповідного закону.

АПК: ВР подовжила мораторій на продаж землі до 2012 року

Верховна Рада подолала вето Президента України на Закон «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України» «щодо терміну на продаж земельних ділянок).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 366 народних депутатів із 426, зареєстрованих у сесійній залі.

За дане рішення проголосували по 151 народному депутату з фракцій БЮТ та Партії регіонів, 16 народних депутатів із фракції НУ-НС, а також проголосували у повному складі за дане рішення фракції КПУ та Блок Литвина.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку парламент не зміг подолати вето Президента України на закон продовження мораторію на продаж землі, оскільки з фракції БЮТ підтримали дане рішення лише 45 депутатів.

Пізніше заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО запропонував повернутися до розгляду даного питання, і парламент підтримав рішення щодо подолання вето на даний закон.

Цим законом передбачено продовжити мораторій на продаж земель до 1 січня 2012 року.

Соцполітика: В Україні на 10 робочих місць претендує 82 безробітних В Україні на 10 робочих місць претендує 82 людей.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

При цьому, за даними Держкомстату, кількість українців, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, з початку 2009 року зменшилася на 41% – до 542,8 тис. чоловік (на 1 січня 2009 року – 930 тис. чоловік), порівняно з листопадом – збільшилася на 1%.

На 1 січня 2010 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 65,8 тис. чоловік (на 1 січня 2009 року – 86,5 тис. чоловік). Зокрема, в грудні 2009 року потреба підприємств у працівниках скоротилася на 9,6 тис. чоловік.

Надзвичайні події: У Луганську з-під завалів врятовано 4-х осіб, вилучено тіла 8 загиблих

Станом на 07:00 у Луганську в лікарні №7 з-під завалів звільнено і врятовано 4 осіб, а також вилучені тіла 8 загиблих, 7 із яких ідентифіковані, доля 8 осіб залишається невідомою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Роботи з пошуку і найшвидшого вилучення людей з-під завалів тривають безперервно у цілодобовому режимі та позмінно, для чого залучені наявні ресурси МНС, комунальних служб і будівельних організацій.

Із аварійної будівлі лікарні була проведена евакуація хворих до інших лікувальних закладів міста.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня о 08.52 у Луганську, в п`ятиповерховій будівлі міської лікарні №7, на четвертому поверсі, за попередніми даними, внаслідок вибуху кисневого балону, сталося руйнування несучих стін і міжповерхового перекриття 5, 4, 3 та 2 поверхів на площі близько 50 квадратних метрів. На момент вибуху в будівлі медзакладу перебували 366 осіб (261 хворий і 105 осіб медперсоналу).