Анонс на 20 січня

Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Вхід в Будинок Уряду - з вул. Грушевського, 12/2, 1-й і 3-й під`їзди, 7-й поверх.

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10-00 - Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України (вул.. Грушевського, 5, сесійний зал). Вхід за картками акредитації.

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11-00 - В Лігабзнесинформ відбудеться інтернет-конференція начальника Головної державної інспекції на автомобільному транспорті Мінтранссвязі Юрія Майбороди на тему: «Посилення контролю за дотриманням ліцензійних умов здійснення господарської діяльності з подання послуг перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом». Поставити питання можна за адресою: http://conf.ligazakon.ua/conference/perevozki2.htm

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12-00 - В медіа-холдингу «Главред-медіа» відбудеться прес-конференція на тему: «Фінансово-економічна криза в Україні і світі: тенденції, прогнози». Учасники: директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковській; старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізуллін; президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жалило.

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