ЦВК опрацювала 100% протоколів виборчих комісій

Центральною виборчою комісією опрацьовано 100% протоколів дільничних виборчих комісій, за результатами яких Віктор ЯНУКОВИЧ отримав 35,32% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО – 25,05%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це щойно повідомив журналістам заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА.

Наступними за цими двома кандидатами йдуть: Сергій ТІГІПКО – 13,06%, Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,96%, Віктор ЮЩЕНКО – 5,45%, Петро СИМОНЕНКО – 3,55%, Володимир ЛИТВИН – 2,35%, Олег ТЯГНИБОК – 1,43%, Анатолій ГРИЦЕНКО – 1,2%, Інна БОГОСЛОВСЬКА – 0,41%.

Не підтримали жодного з кандидатів 2,2% виборців.

Крим за Януковича, Київ - за Тимошенко

Віктор ЯНУКОВИЧ у першому турі президентських виборів переміг у 9 областях, Криму і м. Севастополі, Юлія ТИМОШЕНКО – у 15 областях і м. Києві.

Такі попередні дані оприлюднені на сайті ЦВК за результатами опрацювання 100% протоколів дільничних виборчих комісій.

Лідеру Партії регіонів перевагу віддали у Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Харківській і Херсонській областях, а також у АР Крим і м. Севастополі.

Лідер БЮТ здобула підтримку більшості виборців у столиці, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській області.

Найбільшу підтримку В.ЯНУКОВИЧ отримав на Донеччині (76,04%), Луганщині (71,07%) і у Криму (61,13%). Ю.ТИМОШЕНКО набрала найбільше голосів на Волині (53,78%), Вінниччині (46,9%) та Рівненщині (43,85%).

Не всі прийшли на виборчі дільниці

За попередніми даними, явка виборців у день голосування 17 січня становила 66,76%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА.

За його словами , активність виборців у 1-му турі президентських виборів 2010 року нижча, ніж була у 1-му турі виборів Президента України 2004 року (74, 92%) і у 1999 році (78,8%).

Загалом в Україні 17 січня проголосували 24 млн. 588 тис. 264 виборця.