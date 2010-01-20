У Луганську з-під завалів лікарні вилучено ще вісім тіл

Станом на 7.00 середи з-під завалів зруйнованої вибухом лікарні №7 Луганська вилучено ще вісім тіл. Всього внаслідок вибуху загинуло 16 людей.

Як повідомили УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС України у Луганській області, серед загиблих - 9 хворих, одна відвідувачка лікарні та 6 працівників лікарні: завідувач реанімації, лікар-реаніматолог, дві медсестри і двоє слюсарів.

Шестеро травмованих госпіталізовані до Луганської обласної клінічної лікарні, з них двоє – у вкрай тяжкому стані, стан ще трьох важкий.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня у лікарні №7 в Луганську стався вибух кисневих балонів, внаслідок якого було зруйнувано будівельні конструкції з 5-го по 3-й поверхи. В епіцентрі вибуху перебувало 22 особи. Аварійні роботи тривають. Сьогодні на Луганщині оголошено день жалоби.