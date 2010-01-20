ЄЦБ: Україна залишається проблемою Європи

Україна є проблемним дитям Європи з невизначеною генеральною політикою і банківським сектором.

Так вважає член керівної ради Європейського центробанку Евальд Новотни, передає Deutsce Welle.

Новотни наголосив, що урядова перспектива в Україні залишається нечіткою.

"Як тільки Україна матиме надійну стратегію в громадському секторі - з`явиться можливість добре співпрацювати з МВФ та іншими фінансовими інституціями", - зазначив Новотни.

Банкір сказав, що МВФ з огляду не невиконання обіцянок про проведення нагальних економічних реформ та через невизначеність політичного майбутнього заморозив надання своєї фінансової допомоги.

"Міжнародний фінансовий світ чекає на чітку та стабільну економічну стратегію України" - додав він.

Щодо інших країн Центральної та Східної Європи фінансист бачить різні шляхи розвитку.

Нові члени ЄС, на його переконання, розвиваються позитивно. Представник ЄЦБ похвалив Польщу, як єдину серед держав Євросоюзу, яка закінчила минулий рік з економічним приростом.

Утім, Новотни висловився проти посилення тенденції до видачі міжнародних кредитів.

На його думку, потрібно знаходити інші джерела фінансування, інакше це продовжуватиме віддаляти на невизначений термін запровадження єдиної європейської валюти в нових країнах-членах ЄС.