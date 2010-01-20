Тимошенко закликає проголосувати за демократію

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає виборців у другому турі проголосувати за демократичний розвиток України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Я точно знаю, що ці 60% громадян України, які проголосували за демократичних кандидатів, крім того, ці люди, які, можливо, не прийшли на виборчі дільниці у цей тиждень, але точно тепер прийдуть, захищаючи Україну, саме ці люди зроблять так, що криміналітет в Україні до абсолютної влади не пройде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Голова уряду закликала усіх людей доброї волі мобілізуватися та прийти на виборчі дільниці 7 лютого.

«Я хочу в першу чергу висловити велику подяку всім громадянам України, які прийшли на вибори, виконали свій громадянський обов’язок, подякувати всім тим, хто не залишився байдужим до вибору України», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.