Тігіпко знову заявляє, що не буде підтримувати жодного з кандидатів

Голова партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО заявляє, що, як і раніше, не збирається підтримувати жодного з кандидатів у другому турі виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю журналістам він повідомив, що провів консультації з кандидатами в президенти Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Юлією ТИМОШЕНКО.

"Так, я провів переговори і з ТИМОШЕНКО, і з ЯНУКОВИЧЕМ - в один день. Є певні пропозиції, але поки що моя позиція не змінилася", - сказав С.ТІГІПКО.

Він наголосив, що, як і раніше, не пропонуватиме своїм виборцям підтримувати будь-кого з цих кандидатів у другому турі президентських виборів.

Разом з тим С.ТІГІПКО припустив, що ситуація може змінитися, якщо він побачить "якісь дії з боку самих кандидатів". Зокрема, він пояснив, що ні Ю.ТИМОШЕНКО, ні В.ЯНУКОВИЧ не говорять про конкретні серйозні зміни в країні, а лише обіцяють.

"Наразі я зайняв позицію рівновіддалену, хай проводять між собою політичну боротьбу", - заявив С.ТІГІПКО.

Він також прогнозує, що учасники другого туру президентських виборів ще захочуть проводити з ним консультації, проте відзначив, що навряд чи змінить свою позицію.

Разом з тим С.ТІГІПКО заявив, що готовий розглянути пропозиції про участь у владі лише після виборів Президента.

"Є два шляхи: перший - це той, хто приходить до влади і він захоче скористатися думкою людей, які за нас проголосували, і захоче запросити нас до влади... Якщо буде така пропозиція, ми відмовлятися не будемо. Ми дивитимемося, як ми зможемо вплинути на владу, на зміни в країні", - сказав він.

За словами С.ТІГІПКА, якщо жодний кандидат не запропонує йому спільно реалізувати реформи в країні, то тоді його команда буде в опозиції.