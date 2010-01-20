ВР ратифікувала угоду про грант для Чорнобильської АЕС

Верховна Рада ухвалила Закон «Про ратифікацію угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку (як розпорядником коштів гранту з Рахунку ядерної безпеки), Кабінетом міністрів України та Державним комітетом ядерного регулювання України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 318 з 432 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомила на засіданні парламенту голова Держкомітету ядерного регулювання Олена МИКОЛАЙЧУК, одним із проектів є побудова сховища для відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС, так званий СВЯП-2. Вона зазначила, що це сховище мало бути побудоване ще в 2003 році.

За словами О.МИКОЛАЙЧУК. сховище було побудоване, але через «неналежну якість його будівництва, через помилки в проектуванні воно не може використовуватися».

Як сказала О.МИКОЛАЙЧУК, даною угодою передбачено виділення 3,5 млн. євро. Вона зазначила, що ці кошти мають піти на будівництво СВЯП-2, яке має здійснюватися з дотриманням міжнародних стандартів ядерної та радіаційної безпеки.