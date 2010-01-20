Томенко: 1 лютого Тимошенко прийде на теледебати

Кандидат у президенти Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь у теледебатах, що відбудуться в обов’язковому порядку 1 лютого.

Про це журналістам заявив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо проведення відповідних теледебатів.

За його словами, 1 лютого на Першому національному телеканалі між 19.00 і 22.00, згідно із законодавством, відбудуться обов’язкові теледебати тривалістю 100 хвилин .

«Обов’язковість передбачає те, що обидва кандидати у президенти можуть брати участь у цих теледебатах лише особисто», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він зауважив, що один із кандидатів може не прийти на теледебати, і тоді 100 хвилин отримає його конкурент.

М.ТОМЕНКО нагадав, що Ю.ТИМОШЕНКО уже декілька місяців запрошує В.ЯНУКОВИЧА взяти участь у подібних теледебатах.

«За будь-яких обставин 1 лютого Ю.ТИМОШЕНКО буде на теледебатах, а чи буде В.ЯНУКОВИЧ – подивимося, яке рішення прийме його штаб», - сказав М.ТОМЕНКО.