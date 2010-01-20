Безсмертний: Ющенко може “ще років з п’ять” залишатися Президентом

Заступник керівника виборчого штабу кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА Роман БЕЗСМЕРТНИЙ вважає, що чинний Президент може “ще років з п’ять” залишатися на своїй посаді через судове протистояння після другого туру виборів.

В інтерв’ю “Лівому берегу” Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав, що прогнозує “величезний конфлікт у Адміністративному суді, який не завершиться лише рішеннями… Геній українських юристів доведе цю ситуацію до абсурду в Адміністративному та Верховному Судах. Не переконаний, що судовій системі цей екзамен під силу”.

За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, “аналізуючи весь спектр можливих рішень, є безліч варіантів: починаючи, що стосунки між Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Юлією ТИМОШЕНКО доведуть до того, що ще років з п’ять Віктор ЮЩЕНКО буде Президентом, бо вони не виберуть між собою, кому бути Президентом, і закінчуючи, що в Україні взагалі не буде Президента”.