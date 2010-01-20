Ющенко визнає волю народу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО визнає волю українського народу і вважає вибори 17 січня демократичними

Про це він сказав у заяві про підсумки першого туру президентських виборів.

«Як глава держави приймаю волю українського народу, висловлену на виборах 17 січня 2010 року», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він назвав найголовнішим, що вибори відбулись вільно, демократично і законно. «Україна й українці продемонстрували високі виборчі стандарти і є прикладом на всьому пострадянському просторі», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що це визнано всіма міжнародними спостерігачами.

За словами Президента, український народ вкотре продемонстрував вірність європейським цінностям. «Вільний і демократичний характер виборів я вважаю винятково важливим нашим досягненням, яке є наслідком мого президентства», - сказав глава держави.

Як сказав В.ЮЩЕНКО, він як громадянин і Президент пишається цим фактом. «Я зробив усе як Президент для гарантування вільного воєвиявлення в Україні і забезпечив свободу слова без жодного адміністративного тиску», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що це свідчить про те, що Помаранчева революція справді перемогла. «Причому перемогла не словом, а ділом», - додав він.

«Хочу ще раз підкреслити: я як Президент виконав свої гарантії стосовно свободи слова, забезпечення законності, виборчого процесу і рівності прав учасників перегонів», - зауважив В.ЮЩЕНКО, додавши, що у виборчому процесі не було шантажу, застосування адмінресурсу з боку влади, не було переслідувань, натомість було забезпечено вільний доступ до засобів масової інформації, усі мали рівні виборчі можливості.

В.ЮЩЕНКО констатував, що ці вибори були набагато спокійнішими і толерантнішими, ніж попередні. Він подякував громадянам України, особливо тим, хто голосував за нього, подякував місцевим органам влади, які змогли виконати свою роботу на високому рівні, працівникам Центральної виборчої комісії, правоохоронних органів та всім іншим організаторам виборчого процесу.

Ющенко не піде

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не має морального права залишити політику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своєму зверненні з приводу результатів голосування у першому турі президентських виборів.

«Я виконав свої демократичні зобов’язання на посаді Президента України. Але зобов’язання національні і державні не дають мені морального права полишити політичне життя країни», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що як глава держави залишається гарантом дотримання Конституції та докладе всіх зусиль, щоб другий тур виборів відбувся вільно, законно і демократично.