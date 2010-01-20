Тимошенко запропонувала Тігіпку посаду прем’єра

Кандидат на пост Президента, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала Сергію ТІГІПКУ, який зайняв третє місце за результатами першого туру голосування на виборах глави держави, очолити уряд після обрання її Президентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Я запропонувала Сергію ТІГІПКУ не тільки об’єднати програми і об’єднати наше бачення розвитку України, не тільки бути йому надійним партнером в цій важкій, але вдячній роботі, я запропонувала йому також посаду прем’єр-міністра», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На думку кандидата, її передвиборча програма на 90% співпадає з передвиборчою програмою С.ТІГІПКА, а також з програмними засадами інших кандидатів від демократичних сил: Арсенія ЯЦЕНЮКА, Анатолія ГРИЦЕНКА і Людмили СУПРУН.

Ю.ТИМОШЕНКО звернулась до всіх демократичних сил та їх лідерів об’єднатися у другому турі задля перемоги та забезпечення європейського курсу розвитку України.

«Я пропоную вам забути будь-які протистояння, будь-які образи – вони не варті сьогодні цього перед обличчям можливого підступу послаблення нашого суверенітету», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Нагадаємо, кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що виборці, які у першому турі проголосували за Сергія ТІГІПКА, підтримають його у другому турі виборів глави держави.

«Я ставлюся позитивно, що С.ТІГІПКО отримав, зокрема, на Харківщині, велику підтримку. Тому що С.ТІГІПКО - це достатньо молодий, прагматичний, здібний політик. І що люди його підтримали - це природно», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зауважив, що програмні засади, з якими С.ТІГІПКО йшов на вибори Президента, майже не відрізняються від його президентської програми.

«Я упевнений: виборці, які голосували за С.ТІГІПКА, - це наші однодумці. І у другому турі вони будуть з нами», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.