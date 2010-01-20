Держкомісія з цінних паперів зареєструвала додаткову емісію "Нафтогазу"

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) зареєструвала додаткову емісію НАК "Нафтогаз України" на 12 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДКЦПФР.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України удруге за 2009 рік прийняв рішення збільшити статутний капітал НАК «Натофгаз України». Згідно з постановою уряду № 1406 від 23 грудня ц.р., статутний фонд держхолдингу буде збільшений на 49,7%, або 12 млрд. грн. - до 36 млрд. 647,714 млн. грн.

Збільшення статутного капіталу компанії планувалося здійснити, як і минулого разу, шляхом внесення до статутного фонду компанії облігацій внутрішньої державної позики на суму 12 млрд. грн. Термін обігу ОВДП - 9-12 років, рівень прибутковості - 9,5% річних.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.