Головне на 20 січня

Фінанси

Національний банк України дотепер відмовляється надати уряду України із золотовалютних резервів кошти з 2 млрд. дол., одержаних раніше від Міжнародного валютного фонду для проведення зовнішніх операцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ, відповідаючи на запитання, який обсяг з цієї суми вже використано при розрахунку за газ в січні.

І.УМАНСЬКИЙ відзначив, що Нацбанк не погодився видати необхідну суму для цих цілей, хоча раніше домовленість про це було досягнуто з МВФ.

«Це рішення (про можливість виділення коштів із золотовалютних резервів – УНІАН) було ухвалене, воно було схвалене Радою директорів МВФ, доведене до Мінфіну, до Нацбанку. Тим часом, воно не виконане Національним банком на жодну копійку», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

При цьому він наголосив, що механізм переказу коштів уряду дуже простий, а аргументи Нацбанку, які він використовує для пояснення відмови від процедури, не переконливі. «Механізм дуже простий, є кредитор, який свого часу надав позику. Йдеться про те, щоб частину цієї позики разом з активами і зобов`язаннями передати іншому позичальнику. Нацбанк мотивує відмову нібито невідповідністю закону про Національний банк і банки, і банківську діяльність, заявляючи, що це нібито нецільове використовування золотовалютних резервів. Це є не зовсім коректним тому, що, по суті, це є для Національного банку погашенням його зобов`язань перед МВФ. Тобто, він насправді не передає золотовалютні запаси, а передає активи і зобов`язання, тим самим, погашаючи свої зобов`язання перед МВФ», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

При цьому міністр відзначив, що кошти від Нацбанку для розрахунку за газ в січні були одержані за рахунок продажу ОВДП.

Коментуючи заяву Секретаріату Президента про те, що розрахунок за газ у січні став можливим завдяки втручанню у ситуацію Президента Віктора ЮЩЕНКА, І.УМАНСЬКИЙ сказав: «Все сталося на день раніше, ніж Президент втрутився у цю ситуацію. Але я дякую Президенту за те, що він дійсно не заважав проведенню цієї операції і підтримав її проведення вже на завершальному етапі».

За результатами розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), яке відбулося вчора, 19 січня, до державного бюджету України надійшло 156,954 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, в результаті продажу ОВДП з терміном погашення 5 травня 2010 року і середньозваженою доходністю 22,5% до держбюджету надійшло 18,784 млн. грн.; з терміном погашення 14 липня 2010 року під 22,39% – 31,607 млн. грн.; з терміном погашення 31 жовтня 2012 року під 25,55% – 106,563 млн. грн.

Національний банк України сьогодні на спеціальному аукціоні з продажу валюти для фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців продав 13,84 млн. дол. США за курсом 8,01 грн./дол.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією Нацбанку, в аукціоні взяли участь 49 банків.

Правління Національного банку України продовжило мораторій на задоволення вимог кредиторів ПАТ «КБ «Володимирський» з 17 січня до 16 квітня 2010 р. включно, окрім зобов`язань за договорами депозитів фізичних осіб.

Про це йдеться у повідомленні регулятора, оприлюдненому на його офіційному сайті.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,1025/8,1370, на 12:00 звузився спред - 8,1130/8,1285. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 8,1130/8,1250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», об 11:15 Нацбанк вийшов на ринок з продажем на аукціоні для фізосіб валютної парі USD/UAH з ціною відсікання 8,0100.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2729/0,2742, на 12:00 ціни концентрувалися у діапазоні 0,2733/0,2741. На час закриття ціни встановилися на рівні 0,2733/0,2740.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 29,6775 (-0,0724).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар стартували з рівня 1,4192/1,4194, а на 15:20 впали до 1,4133/1,4135.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,4990/11,5505, на 12:00 ціни становили 11,5145/11,5365. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH пішли вниз - 11,4685/11,4870.

Новини ПЕК

У січні цього року НАК «Нафтогаз України» має намір купити у ВАТ «Газпром» газу на 530-550 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам виконувач обов`язків міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

«У січні сума становитиме 530-550 млн. дол.», – сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Кабінет Міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу на 2010 рік у розмірі 60,892 млрд. куб. м.

Відповідне розпорядження уряду №1679-р від 29 грудня 2009 року опубліковано сьогодні на сайті Верховної Ради.

Зокрема, до прогнозного балансу увійшли природний газ, видобутий в Україні, — 20,672 млрд. куб. м (ДК “Укргазвидобування” – 14,770 млрд. куб. м, ВАТ “Укрнафта” – 2,872 млрд. куб. м, ДАТ “Чорноморнафтогаз” – 1,1 млрд. куб. м, інші газодобувні підприємства – 1,95 млрд. куб. м), надходження імпортного газу — 27 млрд. куб. м, відбір з підземних сховищ газу (ПСГ) - 13,22 млрд. куб. м.

Розподіл природного газу — всього 60,892 млрд. куб. м. По Україні — всього 57,113 млрд. куб. м., зокрема: виробничо-технологічні потреби — 6,593 млрд. куб. м, споживачам України — 50,357 млрд. куб. м (зокрема, населення - 17,553 млрд. куб. м, бюджетні організації - 0,704 млрд. куб. м, підприємства ТКЕ - 8,300 млрд. куб. м, промислові споживачі - 23,8 млрд. куб. м). Закачування газу в ПСГ - 3,77 млрд. куб. м.

(УНІАН)