Курс НБУ на 21.01.10

Офіційний курс НБУ на 21.01.10100 USD - 800.5500 (20 січня - 800.5500)100 EUR - 1131.3373 (20 січня - 1143.1053)10 RUR - 2.6960 (20 січня - 2.7120)Облікові курси банківських металів на 21.01.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-90382.10 (20 січня-90782.37)961 XAG 10 Срібло-1479.42 (20 січня-1481.02)962XPT10Платина-131210.15 (20 січня-131370.26)964 XPD 10 Паладій-36825.30 (20 січня-36985.41)

Офіційний курс НБУ на 21.01.10 100 USD - 800.5500 (20 січня - 800.5500) 100 EUR - 1131.3373 (20 січня - 1143.1053) 10 RUR - 2.6960 (20 січня - 2.7120) Облікові курси банківських металів на 21.01.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-90382.10 (20 січня-90782.37) 961 XAG 10 Срібло-1479.42 (20 січня-1481.02) 962XPT10Платина-131210.15 (20 січня-131370.26) 964 XPD 10 Паладій-36825.30 (20 січня-36985.41)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter