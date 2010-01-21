Анонс на 21 січня

Відбудеться візит прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко в Дніпропетровськ

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Відбудеться брифінг першого заступника начальника Головного пасажирського управління Укрзалізниці Ігоря Бреуса на тему: «Підсумки пасажирських перевезень під час новорічних і різдвяних свят».

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Відбудеться засідання НКРЕ.

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Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

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Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України проведе День відкритих дверей. Відбудеться прес-конференція голови відділення Ніни Доктаренко, під час якої буде оприлюднена інформація про підсумки діяльності відділення за 2009 рік і план роботи на 2010 рік.

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Відбудеться прес-конференція на тему: "Допомога Світового банку: корупція, бідність, смерть?" за участю кандидата технічних наук Івана Галенка, голови Комісії з інноваційної та інвестиційної діяльності Ради національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України. Організатор: Асоціація "Українські електроніка, комп`ютери, касові апарати".

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11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Деполітизація української енергетики як спосіб запобігання її подальшого розвалу". Нове загострення політичної боротьби в Україні може поставити нові виклики перед енергетичною галуззю, пов`язані з можливістю подальшої дестабілізації в державі. Що може зупинити процес розвалу енергетики в Україні? Чи усвідомлюють політичні сили і кланові угрупування свою критичну залежність від стану енергетичної галузі України та перспектив її розвитку? Яким чином можна консолідувати протилежні політичні сили заради збереження галузі та створення перспектив її розвитку? На ці та інші питання будуть відповідати: екс-міністр палива та енергетики України Іван Плачков, екс-перший заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий, президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук, незалежний експерт у сфері енергетики Олександр Нарбут (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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