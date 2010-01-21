Коломойський купив грузинський курорт

Українська група "Приват" купила державний пакет акцій грузинського гірськолижного курорту АТ "Гудаурі".

Про це сповістили в Мінекономрозвитку Грузії, повідомляє Українська правда.

87% статутного капіталу курорту коштувало дніпропетровській компанії 14,5 млн. доларів.

За відомостями з грузинської установи, українська група увійшла до менеджменту "Гудаурі" ще півтора місяці тому.

Це пояснено бажанням інвестора ознайомитися із станом об`єкта на місці і лише після того ухвалювати остаточне рішення.

"Відтак "Приват" купив усі 87% акцій, що знаходилися у власності держави", - сказав працівник міністерства.

Відомо, що курорт "Гудаурі" розташований на півночі Грузії на висоті 2000-2275 метрів над рівнем моря.

До активів АТ входить 4-зірковий готель на 122 номери з земельною ділянкою 4,7 га; 18 котеджів; 5 канатних доріг і 5 гірськолижних трас загальною довжиною 19 кілометрів, а також спецтехніка. Всі активи оцінюються в 35 млн. ларі.

Серед акціонерів АТ "Гудаурі" - "ВТБ-Грузія". Це дочірній банк російського ВТБ, якому належать 10% акцій АТ.

У травні 2008 року в Мінекономрозвитку Грузії планували продати 84,7% АТ "Гудаурі", однак тоді аукціон не відбувся.