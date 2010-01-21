ЦВК збільшила видатки на вибори президента

Центральна виборча комісія 20 січня внесла зміни до низки фінансових документів для проведення виборів Президента України.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті Комісії, зокрема, внесено зміни до Розподілу коштів державного бюджету України, виділених для підготовки і проведення виборів Президента на 2010 рік, затвердженого постановою ЦВК від 5 січня 2010 року № 11.

Як зазначили в ЦВК, загальна сума видатків на 2010 рік становить 969 млн. 600 тис. грн. Після внесених змін кошти розподілено таким чином: на потреби Центральної виборчої комісії – 23 млн. 208 тис. 485 грн., окружних виборчих комісій – 32 млн. 717 тис. 914 грн., дільничних виборчих комісій – 462 млн. 268 тис. 284 грн., для проведення повторного голосування – 451 млн. 405 тис. 317 грн.

Відповідно, було внесено зміни до Кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів Президента.

Крім того, Комісія внесла зміни до єдиних кошторисів видатків окружних виборчих комісій низки територіальних виборчих округів для підготовки та проведення виборів Президента.

Також внесено зміни до Кошторису видатків на підготовку та проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року для потреб дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого округу на 2010 рік.

В результаті загальна сума видатків збільшилась і становить 3 млн. 100 тис. грн., поінформували в ЦВК.

Крім того, Центральна виборча комісія встановила низку форм виборчих документів для проведення повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 року.

А саме:

- форми виборчих документів щодо передачі та прийняття виборчих бюлетенів для повторного голосування з виборів Президента 7 лютого 2010 року;

- форми подань щодо кандидатур до складу виборчих комісій для проведення повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 року;

- форми посвідчень, голови, секретаря, члена окружної та дільничних виборчих комісій для проведення повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 року;

- форми актів дільничних виборчих комісій для забезпечення проведення повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 року;

- форми протоколів виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та про підсумки повторного голосування в межах територіального виборчого округу, актів про видачу копій протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях для проведення повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 року.