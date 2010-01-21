В Україні без електропостачання залишаються 86 населених пунктів

10:48, 21 січня 2010
Різне
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У Криму та на Житомирщині

Станом на 07:00 21-го січня внаслідок несприятливих погодних умов знеструмлені 86 населених пунктів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, в АР Крим без електропостачання залишається 51 н.п, у Житомирській області - 35.

Електрику відновлюють бригади обленерго. 

 

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