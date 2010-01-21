ЦВК прийняла вже 156 протоколів з "мокрими печатками"

Від окружних виборчкомів

Центральна виборча комісія станом на 11.00 прийняла 156 протоколів з "мокрими печатками" від окружних виборчих комісій. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК. Зокрема, за сьогоднішній день комісія прийняла 14 протоколів окружних виборчкомів. Загалом до ЦВК має надійти 226 протоколів, щоб офіційно оголосити результати виборів.

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