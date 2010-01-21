У Львові пройде «Весняний діловий форум»

29 – 30 квітня 2010 року, у Львові пройде ІІ Весняний діловий форум. Основна тема форуму – ринки капіталу в Україні та залучення інвесторів у пріорітетні галузі Львова.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«Ми повинні думати як залучати в місто інвестиції в ці складні роки. У 2010 році вдруге будемо проводити «Весняний економічний форум». Серед запрошених очікуємо і багатьох відомих бізнесменів як з України, так і Європи», – відзначив міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

Форум буде поділений на декілька сесій. Перша сесія – аутсорсинг бізнес-послуг. Друга – джерела капіталу для інвестиційних проектів за участю представників ЄБРР, КФВ, Міжнародної фінансового корпорації та понад 15 комерційних банків. Третя сесія – огляд ринку і перспектива залучення інвестицій, зокрема залучення інвесторів у територію довкола стадіону.