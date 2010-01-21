МінЖКГ пропонує зобов'язати ЖЕКи зробити перерахунок тарифів

Міністерство з питань житлово-комунального господарства пропонує Кабінету міністрів України ініціювати проведення перевірок порушень вимог Закону України "Про впорядкування населених пунктів" і за їх результатами зобов`язати житлово-експлуатаційні контори здійснити перерахунок тарифів у зв`язку з ненаданням населенню послуг з прибирання снігу на вулицях міст.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Юлії ТИМОШЕНКО.

Згідно з повідомленням, таке доручення міністерство пропонує уряду дати Державній інспекції з питань житлово-комунального господарства і планує, що це питання буде розглянуте на найближчому засіданні Кабінету міністрів.

"Приміром, у Києві Держжитлокомунінспекція встановила масові порушення при проведенні зимових прибиральних робіт на прибудинкових територіях. Через неадекватні дії влади Києва, виникли значні перешкоди для руху пішоходів і транспорту, що створило загрозу життєдіяльності міста", - сказав міністр з питань ЖКХ Олексій КУЧЕРЕНКО.

За його інформацією, з 17 грудня 2009 року по 14 січня 2010 року в травмпункти Києва звернулися майже 5,5 тисяч чоловік, які дістали травми на обледенілих дорогах і тротуарах міста.

Міністр також повідомив, що Держжитлокомунінспекція розробила форму Акту претензій за неналежне надання або ненадання послуг за утриманням будинків і прибудинкових територій, на підставі якого ЖЕКи мають зробити перерахунок тарифів за неодержані послуги з прибирання снігу.