Курс НБУ на 22.01.10

Офіційний курс НБУ на 22.01.10100 USD - 801.0000 (21 січня - 800.5500)100 EUR - 1126.5264 (21 січня - 1131.3373)10 RUR - 2.6926 (21 січня - 2.6960)Облікові курси банківських металів на 22.01.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-88430.40 (21 січня-90382.10)961 XAG 10 Срібло-1416.17 (21 січня-1479.42)962XPT10Платина-128400.30(21 січня-131210.15)964 XPD 10 Паладій-37006.20 (21 січня-36825.30)

Офіційний курс НБУ на 22.01.10 100 USD - 801.0000 (21 січня - 800.5500) 100 EUR - 1126.5264 (21 січня - 1131.3373) 10 RUR - 2.6926 (21 січня - 2.6960) Облікові курси банківських металів на 22.01.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-88430.40 (21 січня-90382.10) 961 XAG 10 Срібло-1416.17 (21 січня-1479.42) 962XPT10Платина-128400.30(21 січня-131210.15) 964 XPD 10 Паладій-37006.20 (21 січня-36825.30)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter