Головне на 21 січня

Фінанси

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії й ініціювання процедури ліквідації «Укрпромбанку» та «Іпобанку».

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Рішення про відкликання ліцензії ухвалено правлінням НБУ 21 січня 2010 року. Також із цього дня припиняються повноваження тимчасових адміністраторів «Укрпромбанку» та «Іпобанку», а також припинено повноваження органів управління цих кредитно-фінансових установ.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями – 8,1020/8,1185, на 12.00 ціни впали до 8,0920/8,0995. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках – 8,0885/8,1010 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2723/,2728, а на 12:00 ціни знизилися до 0,2711/0,2717. На момент закриття ціни досягли рівня 0,2710/0,2716. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 29,7650 (+0,0875).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4030/1,4135. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями – 11,4185/11,4440, на 12:00 ціни пішли вниз – 11,3660/11,3880. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH піднялися до 11,3860/11,4065.

Міжнародний валютний фонд відмежовується від суперечки між Міністерством фінансів та Національним банком України з проводу виділення уряду 2 млрд. дол. із золотовалютних резервів.

УНІАН отримав заяву представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА з приводу рішення Виконавчої Ради МВФ від 30 грудня 2009 р., «згідно з яким було знижено нижній рівень за Чистими міжнародними резервами приблизно на 2 млрд. доларів США у рамках програми між МВФ та Україною». У заяві пояснюється, що «це рішення було прийняте задля того, щоб надати можливість українському керівництву використовувати наявні ресурси для проведення зовнішніх платежів, які мають бути зроблені відповідно до програми МВФ з Україною».

«Також порушувалося питання, – наголошується в заяві представника МВФ, – щодо можливості переведення частки пасивів (зобов’язань) України в МВФ (разом з відповідними міжнародними активами) з НБУ до уряду України. З точки зору МВФ, пасиви (зобов’язання) країни – це відповідальність самої країни-учасника, а не окремого органу чи організації. Керівництво країни може прийняти рішення – надати чи перевести або розмістити такі пасиви (зобов’язання) серед різних внутрішніх організацій чи органів. Будь-які рішення щодо такого переведення чи розподілу є рішенням виключно керівництва України».

Як пояснили УНІАН у Національному банку (співбесідник просив не називати його прізвища), цю заяву можна інтерпретувати як відповідь МВФ на звинувачення виконуючого обов’язки міністра фінансів України Ігоря УМАНСЬКОГО на адресу Нацбанку, який поставив НБУ в провину «відмову надати уряду України з золотовалютних резервів кошти з 2 млрд. дол., одержаних раніше від Міжнародного валютного фонду для проведення зовнішніх операцій».

У заяві МВФ наголошено, що Фонд погодився лише на зниження кількісного показника за чистими золотовалютними валовими резервами, а ось на чиїх рахунках – НБУ чи уряду - обліковуватимуться ці кошти, – це вже справа влади України.

Верховна Рада України заборонила фінансовим установам в односторонньому порядку збільшувати розмір процентів та інших платежів, передбачених кредитним договором.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому Закону «Про внесення змін до Закону України «Про фінансові послуги» проголосували 370 народних депутатів з 437 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає внесення доповнень до Цивільного кодексу України та Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, відповідно до яких поряд з банками, також буде й іншим фінансовим установам заборонено в односторонньому порядку збільшувати процентну ставку та інші платежі за вже виданими кредитами.

Промисловість

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні в 2009 році склало менше 15%.

Про це заявив керівник групи радників голови Національного банку (НБУ) Валерій Литвицький, повідомляє Українська правда.

"Промислова динаміка за підсумками 12 місяців була на 2,1% менш негативною, ніж за підсумками 11 місяців ... Можна прогнозувати зменшення обсягу реального ВВП за 2009 рік у межах більше 14% - менше 15%", - сказав він.

За словами В.Литвицького, з урахуванням динаміки промислового виробництва Нацбанку доцільно прискорити прийняття постанови щодо посилення стимулювання кредитної активності комерційних банків.

Транспорт

Кабінет Міністрів України розпорядився виділити 120 млн. 380 тис. грн. для підготовки об`єктів інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в 2010 році.

Про це йдеться в постанові №36 від 20 січня ц.р., розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з документом, кошти будуть виділені за рахунок залишків нерозподілених коштів Стабілізаційного фонду станом на 1 січня 2010 р., а в разі їх відсутності – за рахунок надходжень від розміщення державних цінних паперів.

Із загальної суми Міністерству транспорту і зв`язку виділять 38,8 млн. грн. (на проектування, будівництво, реконструкцію і ремонт аеропортів), Міністерству у справах сім`ї, молоді і спорту – 50 млн. грн. (на реконструкцію НСК «Олімпійський»), Державному комітету телебачення і радіомовлення – 31, 58 млн. грн. (на придбання прав на телевізійну трансляцію матчів чемпіонату Європи 2012 року з футболу (перший внесок за встановленим графіком ліцензійної угоди з УЄФА).

Кабмін доручив Мінфіну внести відповідні зміни до розкладу державного бюджету, а Держказначейству – переказати кошти Стабфонду.

У зв`язку зі складними метеоумовами дороги державного значення в Миколаївській та Херсонській областях засніжені, ускладнено рух автомобільного транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку, рух ускладнено на автодорозі Н-14 Кіровоград–Миколаїв на 175-187 км і на 190-196 км у Миколаївській обл.

За оперативними даними, на 13:00 у західних областях України, а також на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей місцями йде невеликий сніг, сильний поривчастий вітер до 15-20 м/с. У Закарпатській обл. – місцями туман. На решті території країни – без опадів.

У Херсонській обл. рух транспорту автомобільними дорогами загального користування забезпечено, але на автодорозі М-14 Одеса–Мелітополь–Новоазовськ (на Таганрог) на ділянці 190–207 км сильний вітер переносить сніг із поля на проїжджу частину дороги. Рух транспорту забезпечено, але ускладнено. Проводяться заходи з розчищення снігу – на ділянці працюють 17 робочих і спеціальні машини.

На перевалах у Карпатах без опадів, температура повітря -4 –6 градусів С. В АР Крим йде дощ, температура повітря становить 0 -1 градусів С. Проїзд забезпечено.

На автодорозі М-05 Київ–Одеса без опадів. Температура повітря -8 –9 градусів С. Дорога суха, в Одеській області місцями засніжені дороги. Проїзд забезпечено.

Загалом, покриття на автодорогах державного значення в більшості областей сухе. У Чернігівській області місцями спостерігається сніжний накат, у Волинській, Хмельницькій, Луганській та Одеській областях покриття місцями засніжене.

Покриття автодоріг місцевого значення в більшості областей засніжене. На зимовому утриманні доріг задіяно 1736 одиниць техніки й 2665 робочих.

«Укрзалізниця» не планує підвищувати вартість квитків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник начальника Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор БРЕУС.

«На сьогодні немає планового завдання з підвищення цін. Ця робота з перегляду тарифів на 2010 рік (на пасажирські перевезення – УНІАН) має проводитися на рівні Мінтрансзв’язку, Мінекономіки. Ми не приховуємо, що зацікавлені привести їх рівень до рівня витрат, але на сьогодні, враховуючи інфляцію, таких планів немає», – сказав він.

(УНІАН)