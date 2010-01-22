Янукович за консорціум з експлуатації української ГТС

Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за створення консорціуму з реконструкції та експлуатації української газотранспортної системи.

Про це політик заявив в ефірі Миколаївської обласної телерадіокомпанії, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

«Я вноситиму пропозицію про створення газотранспортного консорціуму в Україні для експлуатації існуючої газотранспортної системи, реконструкції її з метою збільшення обсягів прокачування газу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що «потрібно переглядати газові угоди, і я буду це питання ставити перед нашими партнерами – перед Росією, і буду його ставити в площині справедливої ціни».

За словами кандидата у президенти, такі дії разом із можливою участю України в консорціумах зі створення газопроводів «Північний потік» і «Південний потік» створять умови захисту національних інтересів, і, перш за все, – у сфері енергобезпеки.