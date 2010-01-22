Анонс на 22 січня

Відбудеться візит прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко до Львова.

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У Мінтранссвязі відбудеться засідання Комісії з визначення переможця конкурсу на заміщення вакантної посади начальника державного підприємства «Морський торговий порт Усть-Дунайськ».

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Відбудеться підписання Угоди між Національною комісією з питань регулювання зв`язку України і Профспілкою працівників зв`язку України, яке підпишуть голова НКРС Сергій Колобов і голова Профспілки працівників зв`язку Микола Стародуб.

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Прес-конференція на тему: «Транспортування нафти і газу до Європи: як підсилити український чинник?». Запрошені: Вадим Копилов, перший заступник міністра палива і енергетики України - голова правління НАК «Нафтогаз України» (2000-2002); Світлана Голікова, експерт з питань енергетики; Леонід Касянчук, незалежний експерт енергетичного ринку . Питання Чому Україна втрачає позиції стратегічного партнера Європи в питаннях транспортування нафти і газу?; Чи є сьогодні загрозою для української енергетичної незалежності альтернативні нафто- і газотранспортні системи, які будують Росія, Європа і Азія?; Чи існують шляхи боротьби з російською монополією?; Чому не працює в аверсном режимі газопровід «Одеса Броди»?

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Круглий стіл в режимі відеомоста Москва-Київ на тему: «Політичні і економічні ризики 2010 року і президентські вибори в Україні».Участники: Костянтин Матвієнко, керівник корпорації стратегічного консалтингу “Гардаріка”; Вадим Бодаєв, директор Міжнародної інвестиційної компанії SigmaBleyzer; Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Андрій Блінов, головний редактор журналу «Експерт-Україна»; Андрій Ермолаєв, директор центру соціальних досліджень «Софія»; Євгеній Копатько, соціолог Холдингу Research & Branding Group; Михайло Погребінській, директор центру політичних досліджень і конфліктологій; Віталій Портников, оглядач радіостанції «Свобода»; Володимир Фесенко, керівник центру прикладних політичних досліджень «Пента».

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Прес-конференція на тему: «Україна перейде на безкоштовне програмне забезпечення? Скільки заощадить державу і комерційні компанії на використанні ПО з відкритим кодом?». Запрошені: Андрій Семенченко, перший зам.председателя Госькомінформатізациі України; Ігор Лісицкий, президент Асоціації виробників програмного забезпечення «Інформаційні технології України»; Юрій Радченко, координатор Української асоціації користувачів і розробників вільного і відкритого програмного забезпечення; Яріна Ключковськая, директор по корпоративних комунікаціях “майкрософту Україна”.

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15-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Мисливці і рибаки в небезпеці: на Суспільство військових мисливців і рибаків Озброєних Сил України здійснюється рейдерская атака". Питання: Як група бізнесменів спробувала “силою” захопити владу в 13-тисячній діючій громадській організації? Чи існує в Україні право на свободу об`єднання, чи захищає його Міністерство юстиції? Яким чином і як скоро мисливські і рибальські господарства, доступні для громадян, можуть опинитися в приватній власності олігархів і чиновників?. Учасники: голова Центральної Ради Суспільства військових мисливців і рибаків Озброєних Сил України Микола Гурін; голова Південної регіональної організації військових мисливців і рибаків Озброєних Сил України Костянтин Яні; партнер юридичної фірми “Моськаленко і партнери” Анастасія Моськаленко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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