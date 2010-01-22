При президенті Януковиче ціна на газ різко не впаде
11:32, 22 січня 2010Різне
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Необхіден перегляд газового контракту
Зараз рано говорити про зниження цін на газ, заявила народний депутат України від Партії регіонів Ірина АКІМОВА в ефірі «5 каналу», відповідаючи на запитання, чи знизяться ціни на газ у разі перемоги лідера «регіоналів» Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах Президента.
«Про зниження цін говорити нині зарано, якщо взагалі можливо», - цитують І.АКІМОВУ «Подробиці».
«Ціни знизити, тим паче впродовж одного місяця після приходу до влади, неможливо. Дуже багато проблем було нагромаджено урядом Юлії ТИМОШЕНКО в цій сфері впродовж 2009 року. Опустити ціни на газ можна лише в разі, якщо буде переглянуто газові домовленості з Росією», - сказала представник ПР.
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