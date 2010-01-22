МінЖКГ рекомендує вимагати від ЖЕКів компенсації

11:50, 22 січня 2010
Різне
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За неприбирання снігу

Міністерство з питань житлово-комунального господарства рекомендує подавати в ЖЕКи акти-претензії про перерахунок платежів за житлово-комунальні послуги у випадку, якщо не надаються послуги з прибирання снігу з прибудинкових територій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, у разі ненадання послуг з прибирання снігу і посипання проходів протикриговими засобами необхідно подавати заяву у житлово-комунальне підприємство з вимогою виклику їх представників для фіксації факту ненадання або неякісного надання послуги і для складання акту-претензії.

У міністерстві пояснили, що у разі неприбуття представника виконавця впродовж двох днів або необгрунтованої відмови від підписання акту-претензії мешканці мають право скласти і підписати його самостійно, за участі двох сусідів-свідків.

На підставі акту-претензії ЖЕК ухвалює рішення про перерахунок платежів за ненадані або неякісний надані комунальні послуги.

У прес-службі відзначили, що Державна житлово-комунальна інспекція розробила форму акту-претензії про неналежне надання або ненадання послуг за змістом будинків і прибудинкових територій, на підставі яких ЖЕКи повинні будуть провести перерахунок тарифів, зокрема, за ненадані послуги з прибирання снігу. При цьому інспекція готова надати громадянам і ЖЕКам необхідну методичну і юридичну допомогу для оформлення перерахунку.

За даними міністерства, проведення зимових прибиральних робіт передбачене вимогами наказу Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства №76 від 17 травня 2005 року «Про затвердження Правил утримання житлових будинків і прибудинкових територій», згідно з якими послуга з прибирання і вивозу снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу і проїзду, протикриговими сумішами є складовою послуги утримання будинків і прибудинкових територій.

Зокрема, цей порядок передбачає: завезення і заготівлю посипкових матеріалів, очищення від снігу і криги зовнішніх майданчиків, територій біля вхідних дверей, прибирання прибудинкових територій (при ожеледиці – обробка посипковими матеріалами тротуарів, пішохідних доріжок, дворових територій).

Згідно з правилами, ділянки тротуарів і дворів, укриті ущільненим снігом, слід прибирати в найкоротші терміни. Сніг у разі ручного прибирання тротуарів і внутрішньоквартальних (асфальтових і бруківкових) проїздів має прибиратися повністю. У разі виникнення ковзкості дорожні покриття обробляються посипковими матеріалами. Крім того, передбачено негайне прибирання снігу, який під час снігопадів накопичується на дахах.

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