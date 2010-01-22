Тігіпко не відкидає можливість обійняти посаду прем’єра

Екс-кандидат на пост Президента Сергій ТІГІПКО, який зайняв у першому турі виборів третє місце, не відкидає можливість своєї роботи на посаді прем’єр-міністра.

Про це він заявив у інтерв’ю Українській службі Бі-Бі-Сі.

“По-перше, я хотів би сказати, що питання прем’єрства я не відкидаю. Якщо приходить новий Президент і скаже: "Шановні, вибори пройшли, багато було сказано, вибачаюсь за цей популізм, країні потрібні зміни, не боюся не популярних кроків", готовий їх робити як прем’єр, скажімо”, - заявив він.

“Чому? Тому що ось з 97-го року, як я тільки прийшов до Кабінету міністрів, я завжди чую: «Чому ми не можемо робити цих змін?» І завжди є пояснення. Політичне пояснення. Політична доцільність нам завжди відкладала ці зміни, тому що чергові вибори, вибори, вибори… І так Україна недореформованою й залишається”, - зазначив С.ТІГІПКО.

Він додав, що найважливішим завданням для нього залишається модернізація України.

“У модерновій країні більш вільні люди. Не буде люмпену. Це означає, що зміняться політики - більш прагматичні прийдуть люди і так далі. Тому я бачу себе от у такій конфігурації. І готовий ризикнути своїм ім’ям і своїм іміджем і т. ін. І не боюся я цього, тому що я зможу все пояснити людям, і вони це абсолютно нормально будуть сприймати. Не просто так робити, а пояснювати, пояснювати й пояснювати”, - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня кандидат на пост Президента Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що запропонувала С.ТІГІПКУ пост прем`єр-міністра у разі її перемоги на президентських виборах.