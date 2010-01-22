У Києві 3-5 лютого відбудеться «ІнтерАГРО 2010»

У Києві у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» (вул. Салютна 2-Б) з 3 по 5 лютого пройде VI Міжнародна спеціалізована виставка рентабельного високоефективного сільського господарства «ІнтерАГРО 2010». Про це УНІАН повідомили у акціонерному товаристві «Київський міжнародний контрактовий ярмарок», що виступило організатором виставки.

Як повідомляють організатори, Міжнародна виставка “ІнтерАГРО 2010” збере у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» представників понад 400 провідних підприємств з України, Франції, Німеччини, Нідерландів, Китаю, Італії, Туреччини, Польщі, Росії, Іспанії, Аргентини, Бельгії, Австрії, Канади та інших країн. Учасники продемонструють свої останні розробки та досягнення у сільськогосподарській галузі. Експозиція “ІнтерАГРО 2010” розгорнеться у трьох павільйонах та на відкритому майданчику. На площі понад 30 тис. кв. м. буде представлено понад 400 експонентів, з яких 150 привезуть іноземні компанії з 13 країн світу.

«Відвідувачі виставки «Інтер Агро 2010» матимуть унікальну можливість ознайомитись з останніми світовими досягненнями в галузі науки і практики сільського господарства, взяти участь в обговоренні важливих питань, пов`язаних з перспективами і проблемами сучасного агропромислового комплексу, та отримати об`єктивну картину сільськогосподарського ринку», - говорять організатори.

На їхню думку, виставка буде цікавою не лише аграріям, але й представникам харчової та переробної промисловості, пересічним відвідувачам та майбутнім аграріям – студентам сільськогосподарських вузів, які матимуть нагоду одержати кваліфіковані відповіді на всі свої запитання. Ділова програма виставки «ІнтерАГРО 2010» пройде під девізом: «Інноваційна діяльність - основа підвищення ефективності і модернізації агропромислового комплексу України в сучасних умовах».

Крім того, АТ "Київський міжнародний контрактовий ярмарок" та Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) в рамках виставки “ІнтерАГРО 2010» започаткують визначення брендів ресурсного забезпечення агропромислового комплексу, найбільш популярних серед сільськогосподарських товаровиробників України. Визначення найкращих брендів відбудеться в номінаціях: "Виробник сільськогосподарської техніки", "Виробник засобів агрохімії", "Виробник насіння та агродилер".

«Всесвітній Банк покращив прогнозні показники росту української економіки в наступному році. Темпи її росту будуть в 2,5 рази вищі, ніж експерти банку очікували раніше. Економіка країни демонструє такі показники завдяки стійкому зростанню агропромислового комплексу. Саме цей сектор дає можливість Україні вийти на перші позиції у світовому виробництві сільськогосподарської продукції, що в умовах продовольчої кризи робить агропромисловий комплекс країни особливо привабливим для інвестиційних вкладень», - вважають в акціонерному товаристві «Київський міжнародний контрактовий ярмарок».

Виставка пройде за підтримки Міністерства аграрної політики України, Федерального Міністерства економіки Німеччини та уряду Франції, генерального спонсора - компанії "Ростсільмаш".

Довідка УНІАН. Виставка «ІнтерАГРО 2010» є головною подією галузі, що спрямована на просування сучасних технологій в агропромисловий комплекс. На виставці представлені підприємства всіх галузей сільськогосподарського машинобудування, виробники мінеральних добрив, засобів захисту рослин, продукції тваринництва, новітні науково-технічні розробки для професіоналів-аграріїв та ін.

Виставка вважається найважливішим форумом, що визначає перспективи розвитку аграрної сфери.