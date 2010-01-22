Тимошенко може перемогти в другому турі виборів - опитування

Кандидат на пост Президента Юлія ТИМОШЕНКО в другому турі виборів переможе з незначною перевагою у 2% голосів.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру економічних і політичних досліджень "Київ – 21 століття", представлені сьогодні на прес-конференції в УНІАН директором цього Центру Юрієм ЖИТНЯКОМ.

За його словами, 47,8% респондентів віддають перевагу Ю.ТИМОШЕНКО, тоді як Віктору ЯНУКОВИЧУ - 45,9%. При цьому 6,3% опитаних не змогли відповісти на питання.

Ю.ЖИТНЯК також повідомив, що результати соціологічного дослідження свідчать про те, що активність виборців у другому турі голосування буде вищою, ніж під час першого туру. "Практично 70% респондентів заявили про намір взяти участь в голосуванні, зокрема, 41,5% заявили про те, що однозначно прийдуть на виборчі дільниці, і ще 28,1% сказали, що, швидше, прийдуть, ніж ні", - уточнив соціолог.

За його словами, найбільш інтригуючим елементом майбутніх виборів залишається перехід голосів на користь двох кандидатів – Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧА – від тих кандидатів, які вибули з президентської гонки.

Зокрема, Ю.ЖИТНЯК припускає, зважаючи на соціологічні опитування, що практично всі голоси лідера комуністів Петра СИМОНЕНКА перейдуть до В.ЯНУКОВИЧА, а лідера організації "Свобода" Олега ТЯГНИБОКА – до Ю.ТИМОШЕНКО.

"Найбільш непрогнозовано відбувається перехід голосів прихильників Сергія ТІГІПКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА і Віктора ЮЩЕНКА залежно від регіонів України. "Найбільш рівномірно здійснюватиметься перехід голосів С.ТІГІПКА, А.ЯЦЕНЮКА, Володимира ЛИТВИНА і Віктора ЮЩЕНКА в центрі країни – вони розподіляються між двома кандидатами практично порівну. На сході вони переважно переходять до В.ЯНУКОВИЧА, а на заході – до Ю.ТИМОШЕНКО", - вважає він.

"Ключ до перемоги Ю.ТИМОШЕНКО - в Дніпропетровській і Одеській областях, в яких найбільшу кількість голосів набрав С.ТІГІПКО", - вважає Ю.ЖИТНЯК.

Центр економічних і політичних досліджень "Київ – 21 століття" проводило соціологічне опитування в період 18-21 січня серед населення віком від 18 років і старше. В опитуванні взяли участь 2030 респондентів з Автономної Республіки Крим, всіх областей України і Києва. Статистична похибка результатів дослідження становить 3%.