Міліція викрила 3,3 тис. злочинів у банківській сфері

У 2009 році у сфері банківської діяльності міліцією викрито 3300 злочинів.

Як повідомили УНІАН в Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, Міністерством внутрішніх справ уживається комплекс заходів, спрямованих на попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів у сфері банківської діяльності. Так, упродовж 2009 року у цій сфері співробітниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито 3300 злочинів (у 2008 році – 3294), у тому числі безпосередньо у банках – 1531 злочин. Кожен шостий викритий злочин (всього 724) – зі збитками понад 100 тис. грн. (у 2008 році – 675). Виявлено 137 злочинів зі збитками понад 1 млн. грн. (у 2008 році – 81).

За порушеними кримінальними справами установлена сума збитків складає близько 200 млн. грн. (у 2008 – 89,6 млн. грн.), з яких на цей час забезпечено відшкодування 262,7 млн. грн. (у 2008 – 71,2 млн. грн.).

Аналіз викритих у сфері банківської діяльності злочинів свідчить про наявність трьох суб’єктів злочину: службові особи банківських установ, службові особи юридичних осіб, фізичні особи.

Службові особи банків вчиняють злочини за наступними схемами: розкрадають кошти вкладників, що знаходяться на депозитних рахунках (шляхом підробки банківських документів по переказу грошових коштів на розрахункові рахунки інших суб’єктів господарювання, які знаходяться у змові зі службовими особами банків), повідомляє ДЗГ МВСі.

За виявленими злочинами до відповідальності притягнуто 903 особи, серед яких: 52 керівники філій та відділень банківських установ, 153 інші службові особи банків та 272 особи, що вчинили злочини у складі груп. До суду направлено кримінальні справи за 2 тис. 993 злочинами.