Опитування: Янукович випередить Тимошенко у другому турі виборів

Розрив між кандидатами у президенти України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Юлією ТИМОШЕНКО у другому турі виборів становитиме 14,2% на користь лідера Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам президент Агентства соціальних досліджень (АСД) Валерій ЗАГОРОДНЮК, який представив результати соціологічного дослідження на тему: «Хто стане наступним Президентом України?».

За результатами опитування, під час повторного голосування на виборах Президента України В.ЯНУКОВИЧА мають підтримати 47,8% опитаних, Ю.ТИМОШЕНКО – 33,6%, що дає перевагу лідеру ПР у 14,2%.

Водночас не голосувати за жодного з кандидатів мають намір 12,6% респондентів, не визначилися, за кого голосувати – 6% опитаних.

За словами В.ЗАГОРОДНЮКА, якщо врахувати перехід голосів виборців від тих учасників президентських перегонів, які не вийшли у другий тур, то більшість електорату Сергія ТІГІПКА і Петра СИМОНЕНКА підтримає В.ЯНУКОВИЧА, а більшість з тих, хто голосував за Віктора ЮЩЕНКА, Володимира ЛИТВИНА та Олега ТЯГНИБОКА, мають намір підтримати Ю.ТИМОШЕНКО.

Майже порівну розподіляться голоси прихильників Арсенія ЯЦЕНЮКА, прогнозує В.ЗАГОРОДНЮК.

Разом з тим, як показало дослідження, за жодних обставин Ю.ТИМОШЕНКО не підтримають 54,9% опитаних, В.ЯНУКОВИЧА - 39,9%.

На думку 59,9% респондентів, Президентом України стане В.ЯНУКОВИЧ, у свою чергу – 37,3% опитаних вважає, що главою держави буде обрана Ю.ТИМОШЕНКО.

Дослідження проводилось 18-19 січня 2010 року. Було опитано 2 тис. 600 осіб в усіх обласних центрах України, а також у Севастополі та Києві.