В Україні від переохолодження загинули 236 осіб

В Україні станом на 21 січня від переохолодження та обморожень загинули 236 осіб.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я з посиланням на інформацію УНПЦ екстреної медичної допомоги та медицини катастроф щодо кількості постраждалих осіб від сильних морозів, що розпочалися в Україні 18 грудня ц.р.

Найбільше від переохолодження померло в Донецькій області - 97 осіб, Запорізькій – 29, Київській – 17, Волинській - 16, Сумській – 13 осіб.

Госпіталізовано з обмороженням, переохолодженням – 2 тис. 118 осіб.

Загалом за вказаний період за допомогою до лікарів звернулися 3 тис. 245 осіб, постраждалих від переохолодження та обморожень.