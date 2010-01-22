В Україні від переохолодження загинули 236 осіб
14:04, 22 січня 2010Різне
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Більше 2 тис. очіб госпіталізовано
В Україні станом на 21 січня від переохолодження та обморожень загинули 236 осіб.
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я з посиланням на інформацію УНПЦ екстреної медичної допомоги та медицини катастроф щодо кількості постраждалих осіб від сильних морозів, що розпочалися в Україні 18 грудня ц.р.
Найбільше від переохолодження померло в Донецькій області - 97 осіб, Запорізькій – 29, Київській – 17, Волинській - 16, Сумській – 13 осіб.
Госпіталізовано з обмороженням, переохолодженням – 2 тис. 118 осіб.
Загалом за вказаний період за допомогою до лікарів звернулися 3 тис. 245 осіб, постраждалих від переохолодження та обморожень.
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