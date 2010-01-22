Закон допускає можливість визнання виборів такими, що не відбулися

Закон України «Про вибори Президента України» допускає можливість визнання виборів такими, що не відбулися, але юристи вважають такий сценарій маловірогідним.

Як повідомляв УНІАН, ряд політологів, співробітників штабів кандидатів, рядові виборці активно обговорюють – наскільки реальна можливість зриву другого туру Президентських виборів чи визнання їх такими, що не відбулися. Крім того, ряд учасників президентської гонки вже закликали своїх виборців прийти на вибори, але голосувати “Проти всіх” . Тому УНІАН спробував з`ясувати – як чинне законодавство регламентує порядок голосування ц другому турі і порядок визнання виборів такими, що не відбулися.

Як роз`яснили УНІАН у Правовій групі «Павленко і Побережнюк», перелік законних підстав, за наявності яких голосування на виборчій дільниці може бути визнане недійсним, міститься у Законі України «Про вибори Президента України». Цей перелік є вичерпним і може застосовуватися також до другого туру Президентських виборів. У цьому контексті слід підкреслити, що голосування може бути визнане недійсним тільки у межах тієї чи іншої виборчої дільниці, а не в цілому по Україні.

Існує також вірогідність, хоч і невелика, що вибори можуть бути визнані такими, що не відбулися, але також виключно на підставах, визначених Законом України «Про вибори Президента України».

Адвокат Правової групи Олена ПРОЦЕНКО прокоментувала положення Закону, згідно з яким можливі наступні варіанти голосування у другому турі.

Варіант 1 : у другий тур проходять два кандидати на пост Президента України. У такому разі згідно частини 16 статті 85 ЗУ «Про вибори Президента України»: якщо у бюлетень для повторного голосування було внесено дві кандидатури, вибраним Президентом України за підсумками повторного голосування вважається кандидат, який за підсумками повторного голосування отримав більше голосів виборців, які взяли участь в голосуванні, ніж інший кандидат. Тобто, вибраним вважатиметься той кандидат, який набрав більшу кількість голосів виборців, які ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ (реалізували своє право голосу).

Варіант 2 : у другий тур проходить один кандидат на пост Президента України (у разі, якщо один з кандидатів подав у Центральну виборчу комісію письмову заяву про зняття своєї кандидатури з балотування, і Центральна виборча комісія ухвалила рішення про відміну реєстрації такого кандидата і немає кандидатів, які могли би бути включені у виборчий бюлетень для повторного голосування). У такому разі, якщо у виборчий бюлетень для повторного голосування була включена лише одна кандидатура, кандидат вважається вибраним Президентом України, якщо він отримав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні (УНІАН: таким чином, при голосуванні за однією кандидатурою на результати виборів можуть істотно вплинути заклики прийти на вибори і голосувати «Проти всіх»).

Крім того, можливий ще один варіант, згідно з яким вибори Президента України можуть бути визнані такими, що не відбулися. Згідно з частиною 18 статті 85 ЗУ «Про вибори Президента України», якщо у результаті повторного голосування обидва кандидати, які балотувалися, набрали однакову кількість голосів або якщо голосування проводилося за однією кандидатурою і вона не набрала більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, вибори Президента України вважаються такими, що не відбулися.

Довідка УНІАН. У суспільстві, штабах, серед експертів активно обговорюється питання – як і за кого голосуватимуть, чи потрібно взагалі приходити на вибори. Так, політолог Андрій ЄРМОЛАЄВ висловив думку, що прихильники Віктора ЮЩЕНКА можуть взагалі не прийти на голосування через те, що вони дещо розгублені. Він не виключив, що може бути використаний певний сценарій зриву виборів, зокрема, за допомогою використання судів.

Голова правління КІУ Олександр ЧЕРНЕНКО вважає, що одним з найвірогідніших способів фальсифікацій у другому турі президентських виборів може стати їх зрив на окремих дільницях шляхом створення штучної відсутності кворуму у виборчих комісіях.

Ряд учасників президентської гонки (наприклад, Арсеній ЯЦЕНЮК) вже закликали своїх виборців прийти на вибори, але голосувати “Проти всіх”.

У виборчому штабі кандидата на пост Президента України Володимира ЛИТВИНА перший тур виборів взагалі вважають таким, що не відбувся, у зв`язку з масовими фальсифікаціями і активним застосуванням адмінресурсу з боку основних кандидатів. Заступник керівника фракції Блоку Литвина у Верховній Раді Олег ЗАРУБІНСЬКІЙ також заявив, що штаб В.Литвина у жодному випадку не підтримуватиме жодного з кандидатів у президенти, які пройдуть у другий тур виборів.