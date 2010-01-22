Синоптики попереджають про подальше похолодання

Морози посиляться до 25-27°

Укргідрометцентр Міністерства з питань надзвичайних ситуацій попереджає, що внаслідок вторгнення холодного арктичного повітря в Україні очікується подальше посилення морозів. Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби МНС України Ігор КРОЛЬ. Зокрема, 23 січня на більшій частині території країни вночі 18-23°, місцями 25-27° морозу; у південних областях уночі 13-18°, удень 10-15° морозу. 24-25 січня вночі 25-30°, удень 17-22° морозу; у південній частині вночі 19-25° морозу, вдень 11-16° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 10-12° морозу, вдень 1-4° морозу. 26-28 січня дуже холодна погода в Україні утримається.

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