Курс НБУ на 25.01.10

Офіційний курс НБУ на 25.01.10100 USD - 800.8400 (22 січня - 801.0000)100 EUR - 1131.9873 (22 січня - 1126.5264)10 RUR - 2.6923 (22 січня - 2.6926)Облікові курси банківських металів на 25.01.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-87812.11 (22 січня-88430.40)961 XAG 10 Срібло-1383.85 (22 січня-1416.17)962XPT10Платина-124610.70(22 січня-128400.30)964 XPD 10 Паладій-34836.54 (22 січня-37006.20)

Офіційний курс НБУ на 25.01.10 100 USD - 800.8400 (22 січня - 801.0000) 100 EUR - 1131.9873 (22 січня - 1126.5264) 10 RUR - 2.6923 (22 січня - 2.6926) Облікові курси банківських металів на 25.01.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-87812.11 (22 січня-88430.40) 961 XAG 10 Срібло-1383.85 (22 січня-1416.17) 962XPT10Платина-124610.70(22 січня-128400.30) 964 XPD 10 Паладій-34836.54 (22 січня-37006.20)

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