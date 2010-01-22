Головне на 22 січня

Фінанси

Жодних рішень щодо переказу валютних активів від Національного банку України на адресу Кабінету міністрів України Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) не приймала.

Про це говориться в заяві Нацбанку, обнародуваній на сайті банку.

Нагадаємо, в.о. міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ 20 січня ц.р. заявив, що НБУ відмовився виконувати нібито узгоджені з МВФ домовленості про передачу уряду України із золотовалютного резерву країни 2 млрд. дол. США, одержаних раніше Нацбанком у рамках програми «Стенд-бай».

«Рішення Ради Директорів МВФ, прийняте 30 грудня 2009 року, стосується тільки питання модифікації критерію ефективності програми «Стенд-бай» за чистими міжнародними резервами на кінець 2009 року, тобто МВФ узгодив зменшення нижньої межі чистих міжнародних резервів на суму 2 млрд. дол. США. Жодних рішень щодо переказу валютних активів від Національного банку України до уряду України Рада Директорів МВФ не приймала», - говориться в заяві НБУ.

При цьому НБУ зазначає, що вищезгадане підтверджене в листі, направленому на адресу української сторони заступником директора Європейського департаменту МВФ Полом ТОМСЕНОМ, і заяві для ЗМІ постійного представник МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА, який також заявив, що керівництво країни може на свій розсуд переказувати або розміщувати кошти (зокрема, одержані від МВФ) між органами влади.

У Нацбанку пояснюють, що, по-перше, такий переказ коштів має відповідати вимогам законодавства України, яке регулює питання взаємин уряду і Національного банку України, зокрема, щодо управління золотовалютними резервами і фінансування дефіциту державного бюджету. «Зокрема, статті 48 і 54 Закони України «Про Національний банк України» роблять неможливим здійснення такої передачі коштів», - говориться в заяві.

По-друге, НБУ зазначає, що незалежно від того, яка інституція від імені України одержала кошти МВФ, вони повинні використовуватися відповідно до цілей програми «Стенд-бай» і зобов`язань, які в її рамках узяла на себе Україна, а саме – для врегулювання короткострокових проблем платіжного балансу. Отримання коштів у рамках цього механізму не може розглядатися як джерело фінансування дефіциту державного бюджету країни-позичальника.

«Узгодження МВФ на використання Україною частини одержаних від МВФ коштів на фінансування дефіциту державного бюджету, які Україна одержала в рамках першого і другого переглядів програми «Стенд-бай», супроводжувалося зобов`язаннями української сторони щодо спрямування цих коштів переважно на погашення зовнішніх боргових зобов`язань уряду України. Тобто, таке використання частини коштів у рамках програми «Стенд-бай» розглядалося, в першу чергу, в контексті сприяння щодо врегулювання проблем платіжного балансу України», - говориться в заяві та зазначається, що відповідний обсяг коштів на загальну суму 4,8 млрд. дол. в еквіваленті було зараховано безпосередньо на рахунки уряду.

Решту коштів (5,8 млрд. дол. в еквіваленті), які Україна одержала відповідно до програми «Стенд-бай» в 2008 - 2009 рр., було спрямовано на рахунки Національного банку України для їх можливого використання безпосередньо на цілі програми «Стенд-бай». Ці кошти, зокрема, призначені для забезпечення платежів суб`єктів неурядового сектора економіки з виконання ними своїх зовнішніх зобов`язань в період тимчасового дефіциту надходжень до України валютних коштів.

«Водночас, Національний банк України у разі потреби готовий продати необхідний обсяг іноземної валюти Міністерству фінансів України для забезпечення здійснення зовнішніх платежів уряду України. Національний банк України вважає за необхідне ще раз наголосити, що в питанні використання золотовалютного резерву він керуватиметься тільки вимогами законодавства України», - говориться в заяві.

За оперативними даними, доходи загального фонду Державного бюджету України в 2009 році (з урахуванням відшкодування податку на додану вартість) становили 172,207 млрд. грн., або 93,3% плану.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Президента України, переданому УНІАН.

За даними Секретаріату Президента, порівняно з 2008 роком доходи загального фонду державного бюджету зменшилися на 13,647 млрд. грн., або на 7,3%.

За оцінками фахівців Секретаріату Президента, у 2009 р. дефіцит бюджету Пенсійного фонду України становив 16 млрд. 189,4 млн. грн., або 9,8%: прибуткову частину бюджету не виконано на 15 млрд. 363,5 млн. грн., або на 9,3%, тоді як витратну частину бюджету перевищено на 825,9 млн. грн., або на 0,5%.

Про це йдеться в аналітичній записці про стан бюджету ПФУ за підсумками 2009 р., переданій агентству УНІАН прес-службою Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

У 2009 р. прибуткова частина фонду становила 148 млрд. 335,9 млн. грн., з них власні доходи становили 99 млрд. 739,2 млн. грн., кошти Держбюджету – 48 млрд. 539 млн. грн., інші надходження – 57,7 млн. грн.

За оцінками експертів СП, в 2009 р. витратна частина бюджету ПФУ становила 165 млрд. 685 млн. грн.

За оцінками фахівців Секретаріату Президента, власні надходження фонду у 2009 р. становили 99 млрд. 739,2 млн. грн., що на 11 млрд. 667,9 млн. грн. менше показників проекту бюджету ПФУ на 2009 р.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,0915/8,1190, до 12:00 ціни впали до 8,0790/8,0915. На час закриття торгів цінові рівні досягли наступних значень - 8,0750/8,0880 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», об 11:00 Нацбанк вийшов на ринок з продажем на аукціоні для фізичних осіб за валютною парою EUR/UAH з ціною відсікання 11,3000.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2719/0,2729, до 12:00 ціни знизилися до 0,2713/0,2718. На час закриття ціни досягли мінімуму - 0,2707/0,2712.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,7900 (+0,0250).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4070/1,4165.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,4430/11,4845, до 12:00 ціни пішли вниз - 11,4050/11,4610. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на рівні 11,3860/11,4065.

Промисловість

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) погіршив свій прогноз, порівняно з торішнім жовтневим прогнозом, щодо падіння ВВП України в 2009 році на 0,5% - до 14,5%.

Про це говориться в повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

На 2010 рік ЄБРР залишив свій прогноз зростання ВВП України без змін, на рівні 3%.

Також рівень зростання економіки України на 3% ЄБРР прогнозує і в 2011 році.

Як повідомлялося, в жовтні 2009 р. ЄБРР погіршив прогноз падіння ВВП України за підсумками 2009 рік з 10% (травневий прогноз) до 14%. Тоді ЄБРР покращив динаміку зростання ВВП України в 2010 році з 0% до 3%.

Кабінет міністрів України підвищив мінімальні відпускні і роздрібні ціни на алкогольні напої.

Відповідну постанову "Про внесення змін до додатку до постанови від 30 жовтня 2008 р. № 957» від 23 грудня 2009 р. № 1428 опубліковано на сайті парламенту.

Згідно з документом, мінімальна оптово-відпускна ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби встановлюється на рівні 68,05 за 1 літр 100%-го спирту, роздрібна - 89,8 грн., на коньяк тризірковий - 95,35 грн. і 131,6 відповідно, коньяк чотиризірковий - 106,3 і 146,7 грн., п`ятизірковий - 120,8 і 166,7 грн. та на інші спиртні дистиляти і спиртні напої - 95,35 і 131,6 грн.

На вина в скляній тарі місткістю 0,7 л і в іншій тарі місткістю 1 л мінімальні роздрібні ціни становитимуть 12 грн.

Новини ПЕК

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, в 2009 році скоротила транзит природного газу до країн Європи на 20,4%, або на 24,4 млрд. куб. м, порівняно з 2008 роком, - до 95,2 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива й енергетики України.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 році ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз України" протранспортувала до країн Європи 119,6 млрд. куб.м. природного газу, що на 4,4 млрд. куб.м, або на 3,8%, більше, ніж у 2007 році.

Транспортування нафти нафтопровідною системою України, за оперативними даними, в 2009 році скоротилося на 5,9%, або на 2,431 млн. тонн, порівняно з 2008 роком, до 38,535 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива й енергетики.

У повідомленні наголошується, що при цьому транзит до країн Європи в 2009 році становив 29,112 млн. тонн нафти, що на 11,4%, або на 3,731 млн. тонн менше, ніж за 2008 рік.

За 2009 рік філією ВАТ «Укртранснафта» «МН Дружба» в цілому транспортовано 25,883 млн. тонн нафти, що на 2,5%, або на 638,1 тис. тонн, більше, ніж у 2008 році.

Філією ВАТ «Укртранснафта» «Придніпровські магістральні нафтопроводи» загалом перекачано 12,652 млн. тонн нафти, що на 19,5%, або на 3,069 млн. тонн, менше, ніж за 2008 рік.

За 2009 рік частка транзитного обсягу перекачування нафти в загальному обсягу нафтоперекачування становила 75,5%, а частка нафтоперекачування на нафтопереробні підприємства України – відповідно 24,5%.

Погода в Україні

Укргідрометцентр Міністерства з питань надзвичайних ситуацій попереджає, що внаслідок вторгнення холодного арктичного повітря в Україні очікується подальше посилення морозів.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби МНС України Ігор КРОЛЬ.

Зокрема, 23 січня на більшій частині території країни вночі 18-23°, місцями 25-27° морозу; у південних областях уночі 13-18°, удень 10-15° морозу.

24-25 січня вночі 25-30°, удень 17-22° морозу; у південній частині вночі 19-25° морозу, вдень 11-16° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 10-12° морозу, вдень 1-4° морозу.

26-28 січня дуже холодна погода в Україні утримається.

(УНІАН)