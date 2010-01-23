ЦВК підписала протокол про підсумки голосування на виборах Президента
11:40, 23 січня 2010Різне
0
У закордонному виборчому окрузі
Центральна виборча комісія сьогодні о 20.05 підписала протокол про підсумки голосування на виборах Президента України 17 січня у закордонному виборчому окрузі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.
Зокрема, ЦВК на виборах є окружною виборчою комісією для закордонного виборчого округу.
Також у прес-службі повідомили, що ЦВК очікує завтра 5 уточнених протоколів від окружних виборчих комісій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter