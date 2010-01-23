Тимошенко уникатиме компромісу з олігархами

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що на посту Президента України не домовлятиметься з олігархами і не проявлятиме слабкості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у Бучі Київської області.

«Слабкості я проявляти не буду, тому що тоді все, що ми робили, було просто дарма», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, чинний Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виконав свою місію, яку на нього поклали люди у 2004 році на Майдані.

«Випробування владою далеко не всі проходять. Це велика спокуса, великі ресурси, гроші, великі впливи, і тому іноді заслабкими опиняються лідери перед всіма спокусами влади», - пояснила вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, у 2005 році, коли були всі можливості не допустити криміналітет та олігархію до влади, ця місія не була виконана.

«Лідеру нації треба бути на сто порядків сильнішим, і наводити порядок, а не знаходити компроміси там, де вони несумісні з життям держави. Це головний напрямок, який нам треба пройти: привести ту владу, яка буде не домовлятися з криміналітетом, олігархією і мафією і не знаходити компроміси, як їх краще пристроїти у цьому житті і що їм дати, а просто раз і назавжди це викорінити», - вважає вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що має волю, бажання та сили, щоб навести лад в країні.